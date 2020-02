Elena Santarelli, sul ciglio della strada, chiede un favore ai suoi followers

Per arrivare in perfetto orario alla trasmissione Rai “Italia Sì” ed evitare un lungo ingorgo urbano, la nota showgirl Elena Santarelli ha deciso di rincorrere all’uso dei social network e fare un appello ai suoi 1,7 milioni di followers. Sabato pomeriggio Elena Santarelli ha sorpreso i suoi seguaci e, attraverso una serie di Instagram stories, opportunamente postate sul proprio profilo personale, ha avanzato una richiesta inconsueta e singolare.

“Io sto scendendo a piedi perché è tutto, ma proprio tutto, fermo e bloccato e devo raggiungere il Teatro Ariston per la diretta. Se qualcuno passa in motorino da queste parti, per favore mi dà un passaggio?”, ha timidamente implorato i suoi followers, tra l’ansia e il terrore di non arrivare in tempo per l’imminente diretta televisiva del programma di Rai Uno “Italia Sì“. Ma a distanza di pochi minuti della sua richiesta, ecco che accade l’impensabile.

Un buon samaritano, un uomo sulla cinquantina, ha messo a disposizione il proprio scooter e ha dato la propria disponibilità per accompagnare la showgirl a destinazione. A immortalare il gesto di galanteria del motociclista è stata la stessa Santarelli, che sul proprio account social ha documentato il gesto dell’uomo, grazie al quale è riuscita ad eludere il traffico della città di Sanremo.

Non si conosce l’esatta identità dell’uomo che non ci ha pensato due volte a fermare la propria moto, stravolgere il proprio itinerario e accompagnare la nota showgirl alla meta desiderata. Un motociclista premuroso e cordiale, che Elena Santarelli ha opportunamente ringraziato, filmato e condiviso in una serie di Instagram stories, nelle quali ha ribadito la propria gratitudine.

Una cosa è certa: Elena Santarelli non sarà mai abbastanza grata e riconoscente nei confronti di colui che si è mobilitato per condurla in perfetto orario al Teatro Ariston, permettendole di non portare ritardo alla diretta della trasmissione “Italia Sì”.