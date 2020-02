L’assedio, Elettra Lamborghini ospite da Daria Bignardi: "Non ho votato Lega"

Elettra Lamborghini sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa, come dimostra il successo del nuovo brano dal titolo “Musica e il resto scompare” presentato alla 70° edizione del Festival di Sanremo. La canzone si è classificata all’ultima posizione, escludendo il brano di Morgan e Bugo, ma sta riscuotendo un ottimo consenso in radio.

La cantante è stata protagonista di una recente intervista alla trasmissione “L’assedio”, condotta dalla presentatrice Daria Bignardi in onda su Canale 9. L’artista ha avuto modo di ripercorrere i suoi successi, facendo riferimento a questo periodo speciale nella sua vita privata e professionale. Si è creata una certa curiosità intorno al suo orientamento politico, ma la Lamborghini ha fatto intendere di non voler parlare di questo genere di argomenti.

Le parole della cantante nata a Bologna riguardo alle elezioni regionali in Emilia Romagna

Sui social sono arrivati i primi tweet in riferimento alla sua presenza al programma di Daria Bignardi che hanno dato vita a un vero e proprio mistero. Non è tardata ad arrivare la risposta della cantante nata a Bologna che, in merito a questo argomento, ha affermato: “Se avessi voluto dire per chi ho votato, l’avrei detto in televisione”.

Inoltre l’artista si è limitata a svelare il partito che non ha votato durante le elezioni regionali in Emilia Romagna dello scorso 26 gennaio, facendo una sorta di esclusione. Queste sono le dichiarazioni di Elettra Lamborghini che ha voluto sfatare il tabù: “Comunque non ho votato Lega, se è questo che volete sapere”.

La cantante è rimasta sorpresa dal comportamento degli utenti che volevano conoscere la sua appartenenza politica. Lei, invece, ha dimostrato di essere molto riservata su questo tema, così come quello della famiglia. La riprova è evidente nella risposta data dall’artista rispetto a questa tematica: “Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica così attiva”.