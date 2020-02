Elettra Lamborghini si dedica al suo matrimonio, svelate le possibili location

Matrimonio sempre più vicino per Elettra Lamborghini che, dopo la sua entusiasmante partecipazione al Festival di Sanremo 2020, si sta concentrando esclusivamente sui preparativi delle sue nozze previste per settembre 2020. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle recenti interviste, Eletta sta riflettendo sulla scelta della location che farà da sfondo al suo matrimonio con il famoso disc jockey olandese Afrojack.

Ai microfini di Cosmopolitan, la giovane cantante è sembrata indecisa tra il Lago di Garda e la Costiera Amalfitana, precisamente Positano, metà molto ambita da tanti innamorati. Per il momento, Elettra non svela più di tanto ma ha lasciato intendere che la scelta ricadrà in qualche località italiana. L’annuncio delle sue nozze, è stato diffuso dagli stessi interessati tramite Instagram, dove hanno dichiarato tutto il loro amore.

La giovane e amata cantante ha con gioia descritto il suo rapporto d’amore con Afrojack spiegando anche le ragioni del suo “Si” ai suoi numerosissimi seguaci: “Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO… ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande […] e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me […] quando è la persona giusta lo senti, io l’ho sentito fin dall’inizio”.

I due innamorati sono compagni di vita da un anno e, in questo lungo periodo trascorso insieme, hanno sempre dimostrato di essere una coppia molto solida e romantica. Il dj Nick Van de Wall, conosciuto come Afrojack, ha stregato la bellissima ereditiera attraverso la sua dolcezza che non è mai passata inosservata. Infatti il giovane produttore discografico è molto amato dai fan di Elettra, soprattutto per le sue inaspettate sorprese realizzate alla fidanzata e rese successivamente pubbliche.

La coppia è apparsa per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV Ema 2018 proprio durante il periodo di massimo successo del brano “Pem Pem”. Inizialmente, i due innamorati sono stati molto attenti a riservare e proteggere la propria privacy anche per rispetto della giovane figlia di Afrojack, Vegas, nata dalla precedente relazione con la bellissima modella olandese Amanda Balk.

Appena il loro amore è diventato sempre più concreto, i due famosi personaggi della musica internazionale hanno deciso di rendere nota la loro unione pubblicando il loro primo post insieme con la seguente didascalia: “Auguro a tutte di trovare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e sentire una principessa tutti i giorni. Sei così speciale” . Questo felice annuncio di Elettra ha rallegrato i tantissimi fan della coppia che, da sempre, hanno fatto il “tifo” per il loro grande amore.