L’amica geniale 3, news e anticipazioni. Margherita Mazzocco: "Ho dato tutto a Elena"

Anche la seconda stagione della fiction “L’amica geniale” è giunta al termine e già i telespettatori e fan della serie tv – che trae spunto dai romanzi di Elena Ferrante – meditano alla terza stagione, che sembra ormai confermata, anche in considerazione del successo di ascolti che hanno registrato le puntate dell’ultima serie.

Lila e Lenù torneranno quindi in video per raccontare l’evoluzione della loro vita e della loro storia, che stavolta vedrà una cornice completamente diversa. La terza stagione prenderà spunto dal terzo volume della trilogia firmata da Elena Ferrante, “Storia di chi fugge e di chi resta”, e già da quanto si legge nel romanzo non mancheranno i colpi di scena, non ultima la fuga d’amore tra Elena e Nino.

L’amica geniale 3: messa in onda e anticipazioni

Stando alle ultime notizie, le riprese della terza serie de “L’amica geniale” dovrebbero prendere il via nei prossimi mesi, anche se i telespettatori e fan della fiction dovranno aspettare un po’ di tempo prima di vedere le nuove puntate in video, infatti la messa in onda è prevista per il 2021 sempre su Rai 1. Chi volesse invece rivedere tutti gli episodi delle prime due serie, potrà farlo in streaming, collegandosi al sito di Rai Play.

I 6 milioni di telespettatori che hanno seguito la fiction – registrando così il 30% di share – saranno curiosi di conoscere il sequel della narrazione, che vedrà un cambio generazionale, infatti le due attrici protagoniste saranno sostituite. A dare per prima questa notizia è stata l’attrice Gaia Girace che interpreta il ruolo di Lila.

La mite Elena, invece, sarà al centro di uno scandalo, poiché si lascerà convincere da Nino a fuggire insieme. Anche in questo caso, Margherita Mazzucco ha rivelato che sarà presente solo per le prime tre puntante della terza stagione, poi lascerà il passo ad una nuova attrice che interpreterà il ruolo di Elena.

Le parole di Saverio Costanzo e di Margherita Mazzocco

Non si conoscono ancora i nomi delle nuove attrici, ma ciò che invece è certo che Lila inizierà una relazione con il suo caro amico Enzo. La sua determinazione la condurrà a diventare anche attivista del Partito Comunista e perfino lavorare per una nota multinazionale, l’IBM. Per Elena, invece, si avrà un’evoluzione diversa, infatti, Lenù diventerà un’affermata scrittrice.

Recentemente Saverio Costanzo ha dichiarato a “La Repubblica”: “In tv ho imparato che non si parla del seguito finchè non si chiude un capitolo. Non ho in mente le attrici adulte, ma dovrò cominciare a pensarci“. Intanto Margherita Mazzocco ha rivelato il suo dispiacere nel lasciare un personaggio tanto amato.

“Siamo entrati in totale connessione fino a che a un certo punto io sapevo meglio di tutti come Elena si sarebbe comportata in certi casi. Spero solo che chi verrà resentedopo di me non stravolga il mio lavoro” ha confidato l’attrice che interpreta Elena, condividendo così con i fan tutte le fragilità e la bellezza di un personaggio che in parte la rispecchia.