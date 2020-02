L’amica geniale 2, anticipazioni terza puntata del 24 febbraio: Lila trova il vero amore con Nino

L’amata serie “L’amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome”, diretta e curata dal talentuoso regista Saverio Costanzo, continua a conquistare ascolti record in grado di sbaragliare qualsiasi concorrenza. La seconda puntata, andata in onda il 17 febbraio, ha raggiunto il 27.8% di share cosi da tenere incollati davanti al televisore sei milioni e mezzo di telespettatori che hanno assistito a grandi colpi di scena.

Nel corso della terza puntata, prevista per lunedì 24 febbraio, andranno in onda il quinto e il sesto episodio intitolati rispettivamente “Il tradimento” e “La rabbia”. Nella prima parte della puntata, Pinuccia decide di lasciare Ischia perché impaurita dalla lontananza del marito Rino che potrebbe minare il loro rapporto coniugale.

Di conseguenza le due amiche storiche, Elena e Lila, rimangono da sole in questa loro desiderata vacanza che purtroppo non si concluderà nei migliori dei modi. Dopo aver accusato Nino Serratore per un bacio non gradito, Lila si abbandona completamente a nuove emozioni mai provate prima. Infatti la giovane ragazza si avvicinerà di nuovo a Nino e capirà di aver trovato il vero amore.

Questa sua complessa relazione sarà ostacolata da suo marito Stefano Carracci, che farà di tutto per non sporcare la sua reputazione di uomo tradito. Nel frattempo, Elena viene avvolta da un dolore insopportabile: la tenera ragazza si sente tradita dalla sua migliore amica che, cosciente dei suoi sentimenti verso Nino, si lega imperterrita con il giovane universitario. Intanto Bruno, amico di Nino, cerca di conquistare Elena ma la ragazza risulta indifferente a qualsiasi corteggiamento. Un segreto oscuro tornerà nella mente di Elena, dove riaffioreranno pensieri negativi legati principalmente alla famiglia Serratore.

Nella seconda parte della puntata, si scopre che Elena e Lila non si sono più viste dopo l’estate trascorsa a Ischia. Successivamente Elena viene a sapere che Lila ha trovato lavoro in un negozio di scarpe e, recandosi da lei, scopre che la ragazza è ancora legata sentimentalmente con Nino. Intanto, Elena continua a conquistare nuovi successi che arricchiranno il suo intenso percorso di studi: dopo il diploma la studiosa ragazza decide di andare a studiare a Pisa. La carriera universitaria per Elena non sarà semplice in quanto dovrà affrontare nuove sfide e superare alcuni suoi limiti. Per fortuna, all’università di Pisa, Elena troverà un grande sostegno che potrebbe trasformarsi in un grande e nuovo amore.