L’Allieva 3, si torna sul set: Alessandra Mastronardi entusiasta per il nuovo inizio

Lunedì 15 giugno sono stati riaperti cinema, teatri e anche set cinematografici: i primi a riprendere a girare sono stati Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, entrambi impegnati sul set della terza stagione della fiction di Rai 1, L’Allieva in cui interpretano rispettivamente i personaggi di Alice Allevi e Claudio Conforti.

Le riprese della fiction erano iniziate lo scorso novembre e sono proseguire fino a marzo di quest’anno, quando la pandemia e il relativo lockdown hanno imposto uno stop forzato a tutte le attività cinematografiche e televisive. Dopo ben tre mesi, dunque, i protagonisti della serie sono tornati sul set, pronti a concludere il lavoro iniziato diversi mesi fa, in modo tale da riuscire a portare sul piccolo schermo la terza stagione della fiction il prima possibile, forse già il prossimo autunno, dal momento che le riprese de L’Allieva sembrano essere a buon punto.

A comunicare il ritorno sul set è stata proprio Alessandra Mastronardi, che tramite una foto postata sui propri canali social ha mostrato tutto i la suo entusiasmo per aver ripreso finalmente il proprio lavoro: “Si ricomincia!” ha infatti scritto sul proprio profilo Instagram la giovane attrice sotto ad una foto che la ritrae insieme a Fabrizio Coniglio, che interpreta il ruolo di Visone nella fiction.

Nella foto postata da Alessandra Mastronardi su Instagram, i due attori indossano una mascherina e ciò ha fatto sorgere diversi dubbi ai fan della serie per quanto riguarda le distanze da rispettare sul set: se gli attori, come è prevedibile, non potranno avvicinarsi gli uni agli altri è possibile che non ci saranno nemmeno scene d’amore tra i protagonisti e in particolare tra Alice e Claudio, la cui storia d’amore ha fatto sognare tutti gli appassionati della serie sin dalla prima stagione.

Per sapere quindi come avverrano le riprese e quando andrà in onda la terza stagione della serie non resta che seguire i protagonisti e studiare le loro mosse.