L’Allieva 3, ultime news su casting e data inizio registrazioni

La terza stagione della popolare fiction targata Rai 1 “L’Allieva“, con protagonisti assoluti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, è stata confermata, sia dalla produzione che da alcune persone del cast, che in diverse interviste hanno assicurato il sequel della fortunata serie televisiva, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che proprio negli ultimi giorni ha vinto l’edizione 2019 del “Premio Bancarella” con il libro “Il ladro gentiluomo”.

Le ultime indiscrezioni che circolano sul web circa la nuova stagione de “L’Allieva”, riguardano anche il cast, infatti la produzione sembra essere alla ricerca di volti nuovi, in particolard modo di ragazze fino a 25 anni. Per conoscere il ruolo, non ancora specificato, occorrerà aspettare ancora un po’ di tempo.

“L’Allieva 3”, ultime news e data inizio registrazioni

Anche nella terza stagione della serie tv di Rai 1 con protagonista la giovane medico-legale Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi, ritroveremo l’affascinante Lino Guanciale nel ruolo del prof. Claudio Conforti, ma anche Sergio Einardi. I protagonisti della serie saranno chiamati, neanche a dirlo, a risolvere nuovi avvincenti casi.

A complicare la vita di Alice – che ricordiamo essere una giovane laureanda incerta sul suo futuro, appassionata alla medicina legale solo in seguito alla morte di una persona vicina, accaduta in circostanze oscure – .sono anche le storie d’amore in cui si trova coinvolta e che le complicheranno non poco la vita. Intanto i rumors dicono che i casting inizieranno a settembre, mentre le riprese prenderanno il via tra novembre e dicembre, quindi proseguiranno fino al mese di maggio.

Sono tanti gli appelli che sono stati lanciati dai fan della fiction per conoscere il sequel de “L’Alleva 2” dunque scoprire quali saranno le scelte che farà Alice in campo amoroso e non solo. Nel frattempo, per chi volesse tornare a vedere tutti gli episodi delle prime due stagioni, potrà farlo in streming collegandosi al sito di Rai Play.