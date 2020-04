Alessandra Mastronardi, l’attrice de "L’Allieva 3" parla di Lino Guanciale: "Adesso ci capiamo al volo"

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono una delle coppie più amate del mondo della fiction, come dimostrano gli ascolti ottenuti dalla serie televisiva “L’allieva”, nata dal romanzo della scrittrice Alessia Gazzola. Recentemente Alessandra Mastronardi è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Dipiù tv”, dove ha avuto modo di porre l’accento sul rapporto speciale instaurato con Lino Guanciale.

L’attrice ha parlato dell’amicizia con il collega, con il quale è riuscita a dar vita a un’intesa perfetta. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo dell’interprete 34enne, la quale si è espressa in questi termini: “Si è creata un’intesa perfetta”. In questo periodo stanno andando in onda le repliche della fiction che continuano a riscuotere un ottimo seguito da parte del pubblico.

Le parole dell’attrice sul rapporto con l’amico Lino Guanciale

La Mastronardi ha conosciuto Lino Guanciale nel 2009, ai tempi del film di Woody Allen, e da quel momento la loro amicizia è divenuta sempre più forte. L’attrice ha sempre ribadito nelle proprie interviste la felicità di condividere il set con il collega: “Recitare al fianco di Lino Guanciale è un piacere, tra noi, nelle due stagioni della fiction, sempre gomito a gomito, si è creata un’intesa perfetta anche lontano dal set”.

Il pubblico ha sognato perfino una possibile storia d’amore, ma si tratta solamente di amicizia: Guanciale e Mastronardi stanno attraversando un momento importante anche per la vita privata. L’attore avezzanese è felicemente fidanzato con la professoressa Antonella Liuzzi, mentre la Mastronardi è legata da alcuni anni all’attore Ross McCall.

Nel corso della chiacchierata con il settimanale Dipiù tv Alessandra Mastronardi ha evidenziato la facilità nel lavorare con Lino Guanciale. Lo confermano queste dichiarazioni dell’interprete di Alice Allevi che non lasciano alcun dubbio: “Adesso basta uno sguardo che ci capiamo al voo, ci troviamo bene perchè la pensiamo allo stesso modo”.