La vita promessa, Luisa Ranieri torna nella seconda stagione della fiction

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Ho amato molto questa fiction che ha come fulcro l'amore di una madre per i suoi figli e la famiglia in un periodo non facile in cui decide di emigrare in America per dare un futuro migliore e cercare di scampare al passato. Curiosa dell'evoluzione che ha subìto il suo personaggio e di quello che è disposta a fare per i suoi figli. Vedremo se confermerà il successo della prima stagione e quali risvolti ci saranno.