Live – Non è la D’Urso, Marco Predolin attacca Ricky Tognazzi: "Finalmente guardo in faccia questo stron*o"

L’attrice Simona Izzo ha fatto parte del “Grande Fratello Vip 2”. La donna è stata protagonista del reality show a causa delle numerosi liti accese per il suo carattere, scontrandosi con molti concorrenti tra i quali Marco Predolin. Il conduttore radiofonico l’ha infatti accusata, tra le tante cose, di aver recitato nella Casa più spiata d’Italia.

A difendere Simona Izzo ai tempi ci ha pensato il compagno Ricky Tognazzi. Il regista televisivo aveva definito Marco Predolin su Twitter una persona fallita. Successivamente arrivarono le scuse, ma ormai il danno era fatto e il messaggio si era sparso per tutto il web.

Lo scontro tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi

Dopo circa due anni da quel messaggio rilasciato da Ricky Tognazzi, finalmente Predolin può avere un dialogo con il regista. Lo scontro va immediatamente al sodo, con il conduttore radiofonico che decise sin da subito di non volersi risparmiare nei suoi confronti.

Marco Predolin ha infatti dichiarato: “Finalmente sono qui dopo due anni per guardare in faccia questo stron*o. Una persona che scrive queste cose celandosi sui social e non avendo il coraggio di dire le cose che pensava a quattr’occhi è quello che dico io (riferimento alla parolaccia di prima n.d.r)”.

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” si sarebbe aspettato un dietrofront da parte di Ricky Tognazzi, ma quest’ultimo continua ad attaccare Marco Predolin rivelando che nella Casa è stato molto spietato verso alcuni concorrenti.

Ricky Tognazzi inizia a prendere la parola, rivelando che Marco Predolin sa solamente insultare, prendersela con le donne, gli omosessuali e sa parlare bene dietro alle spalle. Il conduttore radiofonico invece paragona l’ospite al padre Ugo, ma a questo punto Ricky inizia a minacciarlo: “Stai molto attento a quello che dici e da dove esci”.

Barbara D’Urso cerca di mettere la pace: “Ricky ha esagerato, non sono d’accordo su quello che ha detto ma lo comprendo. Marco tu ti sei girato con la sfera come nessuno mai”. Marco Predolin chiede scusa al pubblico e alla fine si abbraccia con Ricky Tognazzi.