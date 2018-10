Il "Grande Fratello Vip" sconfitto nuovamente da "La Vita Promessa"

Il reality show del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, per il momento sta deludendo in campo Auditel. La trasmissione infatti ha perso nuovamente contro la fiction di Rai 1 “La Vita Promessa“. Il programma condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini perde addirittura rispetto alla prima puntata, non riuscendo quindi a conquistare il pubblico a casa.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è riuscita a conquistare solamente 3.200.000 spettatori pari al 18,99% di share. Sicuramente in casa Mediaset si aspettavano dei numeri molto più alti grazie all’ingresso di Lory Del Santo nel reality show e del chiarimento delle presunti frasi omofobe dette da Enrico Silvestrin prima di entrare nella trasmissione e di una esclamazione di Ivan Cattaneo sulle donne.

Addirittura il Grande Fratello Vip ha perso circa 141.000 telespettatori e quasi due punti di share rispetto alla prima diretta. Come si può leggere su Twitter con l’hashtag “#GFVip”, per molti la causa di questo flop è da attribuire al cast di questa terza edizione, definita incapace di creare trame accattivanti per stuzzicare la curiosità del pubblico.

La distanza con Rai 1, per il momento, resta ancora abissale. “La vita promessa“, la miniserie televisiva italiana creata da Laura Toscano insieme a Franco Marotta e diretta da Ricky Tognazzi, registra 6,115 000 telespettatori, con uno share di 26,18%. Praticamente un trionfo da parte dell’azienda di Viale Mazzini.

Il sito della Mediaset tuttavia pubblica sul proprio sito i numeri della giornata del 1° ottobre, dove si legge un discreto ottimismo: “Ieri, lunedì 1 ottobre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul target commerciale con, rispettivamente, il 35.76% di share (8.401.000 spettatori totali), 40.69% di share (4.262.000 spettatori totali) e il 35.54% di share (3.314.000 spettatori totali). Ottimi ascolti per ‘Grande Fratello Vip’, leader della prima serata sul target commerciale con 3.200.000 spettatori totali”.