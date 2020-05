"La vita bugiarda degli adulti", l’ultimo romanzo di Elena Ferrante diventa una serie per Netflix

Dopo il successo in Rai della fiction tratta dal best seller della scrittrice Elena Ferrante “L’Amica Geniale“, di cui è stata annunciata l’uscita della terza parte “Storie di chi fugge e di chi resta“, un nuovo romanzo approderà sul piccolo schermo. Si tratta del suo ultimo romanzo “La vita bugiarda degli adulti“, uscito in Italia lo scorso novembre e dal primo settembre disponibile in altri 25 paesi, edito da Edizione E/O.

“La vita bugiarda degli adulti” è un romanzo ambientato negli anni ’90 e racconta il passaggio dall’infanzia e l’adolescenza di Giovanna, una ragazza che cerca il suo posto tra due Napoli consanguinee: quella di sopra che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Nel teaser che annuncia l’uscita della serie si sente la voce di Emma Marrone che narra l’incipit del libro.

Questa volta a realizzare la serie sarà Netflix in collaborazione con Fandango. Felipe Tewes, Director of Local Language Original Series di Netflix, ha dichiarato di essere molto entusiasta di poter portare l’ultimo romanzo della Ferrante sugli schermi del loro pubblico globale, in quanto i libri della scrittrice sono stati fonte di ispirazione ed hanno affascinato numerosi lettori sia in Italia che nel resto del mondo.

Ha inoltre aggiunto di essere molto felice di continuare la collaborazione con Fandango e di poter continuare a realizzare delle serie made in Italy originali che possono essere apprezzate sia da un pubblico italiano che del resto del mondo. Domenico Procacci, fondatore di Fandango, dichiara anch’esso di essere molto felice di poter realizzare l’ultima opera della Ferrante e di continuare la collaborazione con Netflix.

Secondo i ben informati, considerando il finale repentino del romanzo, “La vita bugiarda degli adulti” potrebbe essere solo il primo capitolo di una saga più ampia, proprio come è accaduto per “L’Amica Geniale”.