La Pupa e il Secchione, Paolo Ruffini rivela delle anticipazioni sulla nuova edizione

La Pupa e il secchione ritornerà in onda dopo anni di assenza, secondo alcune indiscrezioni di TvBlog, la terza edizione del reality di Italia1 verrà trasmessa nella primavera del 2020 e consisterà in 6/8 puntate. Sulla nuova edizione del reality tuttavia ci sono molte indiscrezioni e poche certezze, una di queste certezze però è chi sarà il presentatore: Paolo Ruffini.

Il comico di Colorado quindi prenderà il posto di Enrico Papi conduttore delle prime due edizioni, ora impegnato su Tv8 con Guess my age, incerto è invece chi affiancherà Ruffini alla conduzione. Infatti sempre secondo indiscrezioni il comico potrebbe essere affiancato da Federica Panicucci o da un volto più giovane come Federica Nargi, mentre TvBlog cita come possibile conduttrice Katia Follesa.

Per quanto riguarda il format invece è incentrato su alcune coppie, in cui la ragazza incarna gli stereotipi della Pupa cioè “bella e ignorante” mentre il ragazzo rappresente il Secchione che sarà quindi “intelligente, ma brutto e con una vita sociale scarsa”, proprio su questa netta distinzione tra ragazzi e ragazze Ruffini, su Nuovo, lancia una provocazione: “Potrebbe essere interessante scardinare il clichè della ragazza “bella e sce*a” e dell’uomo “brutto e intelligente” e invertire i ruoli”.

Inoltre nella terza edizione del reality potrebbero esserci anche “Pupi e Secchione”, sembra confermato anche dal casting pubblicato dalla Endemol sul suo sito (“La pupa e il secchione e viceversa”… Se pensate di essere particolarmente PUPI o SECCHIONE e volete mettervi in gioco contattateci).

Infine lo scopo del programma è far acculturare e studiare le Pupe mentre i Secchioni devono socializzare e imparare a prendersi cura del proprio aspetto, per farlo le coppie vivranno in una villa isolata dal mondo esterno. Ogni settimana, durante la puntata, le coppie dovranno affrontare delle prove sfidandosi tra di loro, le coppie peggiori andranno in nomination ed una sarà eliminata. Le prove che le coppie dovranno affrontare saranno: lo Zucca Quiz -riconoscere un personaggio famoso dalla foto – una prova fisica e una prova di coppia. Non si ancora chi saranno i giurati, ma il presidente della giuria sarà Vittorio Sgarbi.