La bellezza di Federica Panicucci oscura le più giovani: le sue nuove foto in bikini hanno fatto impazzire i fan

Selfie in bikini? Federica Panicucci ci ha preso gusto e si esibisce in costume da bagno sul social network Instagram. I suoi followers sono rimasti di stucco per via del suo fisico aggraziato. “Perfetta” è stato l’aggettivo maggiormente utilizzato per descrivere la silhouette della conduttrice di Canale 5.

Una delle conduttrici televisive maggiormente cliccate dell’estate 2019 è proprio Federica Panicucci. Le sue foto in bikini sulla spiaggia di Forte dei Marmi, testimoniano come la vanitosa regina di “Mattino Cinque” piaccia lasciarsi immortalare, coniugando da un lato quella frivolezza da eterna ragazza e dall’altra una sobria ed dignitosa immagine di responsabile madre di famiglia.

Nel giro di una settimana la conduttrice Mediaset ha pubblicato ben 3 scatti fotografici in bikini sul suo profilo social ufficiale. Nella didascalia della sua prima foto, che la ritrae strizzata in un succinto due pezzi di colore blu, Federica Panicucci schernisce bonariamente il suo compagno Marco Bacini, reo di scattarle foto a tradimento. Nella seconda immagine, invece, la presentatrice televisiva è intenta a sistemarsi il pezzo inferiore del suo striminzito bikini, dando sfoggio della sua beltà senza tempo.

Intanto, sul popolare social network di Mark Zuckerberg, nel giro di pochi giorni si è assisistito ad un vero e proprio boom di like e commenti per il fisico impeccabile mostrato da Federica Panicucci, che ad ottobre compirà ben 52 anni. La sua sorprendente gallery fotografica ha fatto andare in tilt i suoi followers, tra l’ammirazione della categoria maschile e la sincera invidia esternata dalla categoria femminile.

Le ridondanti lusinghe nei suoi riguardi si sprecano e sono tutte meritate. La tonica Panicucci non ha nulla da invidiare alle ragazze più giovani ed in bikini è uno spettacolo senza eguali. Il popolo del web non può che constatare e ammettere come la solare 51enne toscana appaia perfetta, esattamente come 20 anni fa.