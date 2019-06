Katia Follesa in ospedale per un’operazione al cuore

Katia Follesa ha iniziato la sua carriera con Valeria Graci a Zelig, memorabili le loro parodie delle corteggiatrici di “Uomini e Donne”, insieme al tronista “Claudiano”, che per l’occasione era impersonato da Claudio Bisio. Dopo l’esperienza come comica e attrice, la Follesa è approdata su Real Time, prima al fianco di Damiano Carrara in “Cake Star” e dopo alla conduzione di “Take Me Out – La rivincita del Maschio”.

In queste ore, Katia Follesa è stata ricoverata in ospedale per un problema al cuore, già riscontrato anni fa. Tempo indietro aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale spiegò meglio la patologia che le era stata diagnosticata tempo prima: una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita e lo scoprì nel 2006. Era in macchina e – racconta lei stessa – all’improvviso le si appannò la vista e non sentiva più il cuore. Dichiarò inoltre che in quegli attimi ebbe paura di morire e da quel momento iniziò una terapia di meta bloccanti che dovrà continuare per tutta la vita.

Katia Follesa tranquillizza i suoi followers dopo il ricovero in ospedale

Ora, sul suo profilo Instagram, è comparsa una foto che la ritrae su un letto di ospedale e nella didascalia esordisce con la sua solita verve comica e auto-ironica: “La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii“. Poi torna seria e inizia a ringraziare lo staff medico che si è preso cura di lei con dedizione e professionalità.

“Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole!”, continua la Follesa che vuole lanciare un messaggio per far capire quanto sia importante la prevenzione e la ricerca.

Inoltre ringrazia i dottori che l’hanno curata e operata, e come lei stessa afferma, hanno: “elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1!!!”. Conclude poi rivelando di essere pronta per ritornare alla vita di tutti i giorni però, precisa, solo dopo una bella mangiata!