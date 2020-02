La pupa e il secchione e viceversa, Stella e De Benedetti: quei cuori sospetti su Instagram

Appare quasi giunta al termine anche questa nuova edizione del programma Mediaset “La pupa e il secchione e viceversa“, dove a breve si verrà a sapere chi saranno i vincitori del programma. Nonostante tutto però, il gossip non può non insinuarsi anche in dirittura d’arrivo del programma.

Infatti molti utenti hanno di recente sollevato l’ipotesi di un possibile amore, o qualcosa di più di un flirt, tra Stella Manente e Giovanni De Benedetti. Come in molti sanno, durante l’ultima puntata dello show, Giovanni è stato squalificato insieme a Carlotta Cocino, quindi di certo non sarà lui il secchione vincitore di questa edizione.

Chi invece è ancora ampiamente in gara appare essere Stella, in coppia con Andrea Santagati, che da poco ha instaurato una certa sintonia con la sua pupa. Infatti Andrea non ha sempre fatto coppia con Stella, ma in questo frangente di tempo in cui i due hanno fatto coppia, hanno creato un’ottima sintonia, tale da essere una delle coppie favorite alla vittoria.

Nonostante tutto però, in molti non hanno potuto fare a meno di notare della grande sintonia di Stella con Giovanni, dove pare che i due sono molto legati anche tramite social network, tanto che non disdegnano di scambiarsi sovente tanti “cuori” alle pubblicazione delle foto e dei video, sui loro rispettivi social.

Di recente infatti De Benedetti ha pubblicato un video, con annesso cuore da parte della Menente. Non sono mancati valanghe di commenti dove gli utenti chiedevano se fosse nato qualcosa di più tra i due, ma ovviamente non c’è stata alcuna risposta alle domande. Altri hanno anche affermato che in realtà la Manente appare impegnata, e che alla fine De Benedetti era stato accusato di andare dietro tutte le ragazze del programma, ma nonostante tutto, l’attrazione e la chimica tra i due era palese. Solo il tempo potrà confermare a far crollare l’ipotesi sollevata dagli utenti.