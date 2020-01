La pupa e il secchione e viceversa: ecco chi è Raffaello Mazzoni, primo in classifica con Angelica Preziosi

Roberto Mazzoni è un ricercatore medico bolognese, soprannominato “il conte”. Il nomignolo pare che gli sia stato attribuito da amici dopo essersi presentato ad una festa in spiaggia con abito scuro, camicia bianca e papillon. Raffaello è orgoglioso di farsi chiamare così perchè è un appellativo che sottolinea la sua “eleganza in ogni circostanza” come dichiarò durante un intervista tempo fa.

Il trentenne, laureato in farmacia lavora come ricercatore medico e analista presso una clinica sportiva di Torino, dove vive solo. Il conte è particolarmente legato alla madre tanto che, durante la prima puntata del programma, le pupe anzichè un secchione si sono trovate ad assistere alla presentazione della mamma.

Amante della lettura, molto colto ma prolisso e con un atteggiamento da cavaliere d’altri tempi, Mazzoni ha dimostrato autoironia e determinazione oltre a spirito romantico e sensibile. Dice di avvertire un forte legame con la sua partner nel progamma, la fotomodella Angelica Preziosi.

Il Conte non è del tutto estraneo al piccolo schermo perchè ha partecipato in passato al format “Take me out” in onda su Real TV, dove si era già caratterizzato come un personaggio atipico ma simpatico al pubblico. Non sappiamo cosa ci aspetterà nella seconda puntata che andrà in onda martedì 14 Gennaio su Italia 1 e in streaming, ma già nella prima puntata Mazzoni si è fatto notare.

Dapprima l’arrivo in bicicletta in cui non ha certo brillato per atleticità, la presentazione della mamma che ha consegnato ad Angelica la “maglia della salute”, poi il risultato disastroso della prima prova e la conseguente assegnazione della stanza peggiore, le difficoltà a scendere dallo scuolabus, la lezione di ginnastica con degli scarponcini stringati di cuoio. Durante un momento di svago, giocando a nascondino è stato protagonista di una carambolesca caduta e così via. Riuscirà , con garbo, educazione, romanticismo e tenacia a conquistare anche il cuore della bella Angelica? Lo scopriremo nelle prossime puntate.