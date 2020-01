"La pupa e il secchione e viceversa", quarta puntata: Mazzoni e Marco amici nemici?

La quarta puntata de “La pupa e il secchione e viceversa” si è conclusa con il consueto “bagno di cultura” , la prova finale che vede sfidarsi le due coppie a rischio e le due coppie coinvolte sono state la secchiona Maestri con il pupo Marco (gli ultimi arrivati) e il secchione Mazzoni con la pupa Angelica.

La coppia Maestri e Marco non è riuscita a creare sintonia ed entrambi i concorrenti hanno avuto difficoltà nello svolgimento delle prove. Lei insicura e bisognosa di supporto morale, lui distratto e poco concentrato. Durante la settimana sono stati numerosi gli episodi di conflitto e di incomprensione tra i due, forse anche a causa dell’attrazione palese tra il bel Marco e Angelica.

Mazzoni, che non nasconde i suoi sentimenti per la compagna d’avventura, è apparso sottotono, in palese difficoltà nel constatare l’affinità tra i due tanto ta fallire clamorosamente nella prova con il ferro da stiro, dopo aver esordito con una certa sicurezza dicenso ” Vivo da solo da quattro anni e so stirare, sono autonomo”.

Nell’evolversi della prova però il fatto che la sua pupa Angelica e il Pupo Marco si siano avvicinati molto lo ha destabilizzato portandolo in fondo alla classifica. Ha cercato poi recuperare terreno nella prova di ballo in cui ha fatto del suo meglio per regalare ad Angelica uno sguardo ammiccante nella prova svolta in coppia. Il suo impegno gli ha permesso di conquistare anche il punto bonus.

In molte occasioni i tre hanno creato uno strano terzetto. La pupa nega, almeno a parole, di essere attratta dal pupo Marco Sarra anche se gli sguardi e i sorrisi fanno presupporre una certa simpatia anche secondo l’opinione degli altri concorrenti. Quest’ultimo dichiara di essersi affezionato non solo alla biondina ma anche a Mazzoni, che definisce come un fratello maggiore.Il secchione Raffaello Mazzoni finge tranquillità ma li segue come un’ombra, inquieto e agitato.

La puntata si conclude con l’eliminazione della coppia Maestri – Marco. Senza questo scomodo avversario riuscirà Mazzoni a ritrovare la sua verve abituale? Lo scopriremo nella prossima puntata.