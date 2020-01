"La Pupa e il Secchione e viceversa" torna su Italia 1: rinnovano il cast i Pupi e le Secchione

Dopo quasi dieci anni di assenza, torna il discusso programma “La Pupa e il Secchione” questa volta condotto da Paolo Ruffini affiancato (molto probabilmente) da Francesca Cipriani. Il reality show partirà ufficialmente il 7 gennaio su Italia 1 e già si vocifera sulle grandi novità che Ruffini ha apportato al programma che vede già nel titolo la piccola aggiunta della parola “viceversa”.

La prima e fondamentale sorpresa è la presenza dei “Pupi” e delle “Secchione” che nelle scorse edizioni, ciò quelle del 2006 e del 2010, non erano presenti nel cast. Al momento non è dato sapere chi saranno i “Pupi”, tutti muscoli e selfie, e le “Secchione” che quest’anno per la prima volta approderanno nel programma.

L’unica informazione certa è la presenza dei sei “cervolloni”: l’aquilano Lorenzo De Laurentis che possiede il titolo di più intelligente d’Italia 2018; il campione di scacchi Alessandro Santagati nonchè genio fisso nei tornei di tutta Italia; il ricercatore medico Mazzoni; lo studente Boni; il latinista De Benedetti; il game designer Massa.

Ancora incerta risulta la lista dei nomi delle “Pupe” infatti la loro identità è ancora sconosciuta. In realtà qualche nome è fuoriuscito da alcuni giornali come quello della modella influencer Stella Manente e della collega Asia Valente. Tra i nomi più gettonati spicca quello di Sophia Galazzo, conosciuta per la sua partecipazione al famoso programma la “Uomini e Donne”. Infine si vocifera per la partecipazione di Veronica Valà e di Federica Vesce, ex tentatrice di “Temptation Island”.

Nonostante i cambiamenti apportati, non muta l’obbiettivo del reality che è quello di istruire le “Pupe” e i “Pupi” (su temi di cultura generale) e di rendere più appetibile e affascinante il gruppo formato dai “Secchioni” e dalle “Secchione”. A giudicare questo esperimento sociale sarà una giuria esperta e molto agguerrita formata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, dalla show girl Valeria Marini e dallo scrittore Aldo Busi.