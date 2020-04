"La Prova del Cuoco", l’indiscrezione circa la probabile cancellazione

Il programma televisivo di genere talent show culinario “La Prova del Cuoco“ è trasmesso su Rai 1 da circa vent’anni (precisamente dal 2 ottobre del 2000). Attualmente alla conduzione vi è la presentatrice televisiva Elisa Isoardi (ex fidanzata di Matteo Salvini) che ha sostituito lo storico volto del programma, la conduttrice Antonella Clerici. Dal 13 marzo 2020 il talent show è temporaneamente sospeso a causa della grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese.

Elisa Isoardi, pur essendo molto apprezzata, non è mai riuscita a raggiungere i numeri di telespettatori di Antonella Clerici e proprio per questo motivo sembrerebbe che i vertici Rai stiano valutando diverse alternative per il futuro prossimo del programma. La trasmissione infatti nel corso dell’ultimo periodo ha subito un drastico calo di ascolti legato proprio al cambiamento di presentatrice televisiva. Antonella è stata infatti alla guida del programma per diciotto edizioni, riuscendo a conquistare il cuore dei telespettatori.

Secondo il sito di gossip “Dagospia”, guidato da Roberto D’Agostino, risulterebbe infatti che la dirigenza Rai stia seriamente valutando l’idea di cancellare il programma televisivo. Il talent show non è infatti al momento presente nei palinsesti previsti per la prossima stagione 2020/2021. Queste le dichiarazioni: “La Prova del Cuoco verso la cancellazione? A Viale Mazzini gira voce che la storica trasmissione, dopo vent’anni, non dovrebbe più andare in onda su Rai Uno: al momento non figura nei palinsesti provvisori della prossima stagione”.

Secondo il portale la presentatrice Elisa Isoardi verrebbe ricollocata in una fascia diversa ed invece Antonella Clerici, al momento non impegnata in nessun programma televisivo, potrebbe essere scelta per condurre un cooking show su Rai Uno insieme alla cuoca Anna Moroni e allo chef Lorenzo Biagiarelli (compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli).

La cancellazione del programma sarebbe una grande sorpresa visto che è presente nella televisione dei telespettatori italiani nella fascia oraria dalle 12:00 alle 13:30 da vent’anni.