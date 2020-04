La Casa di Carta 4: rivelati i titoli degli 8 episodi

Mancano poche ore alla pubblicazione della tanto attesa quarta stagione de “La Casa di Carta“: i nuovi episodi arriveranno infatti il 3 aprile sulla piattaforma Netflix, che sta tenendo compagnia a tutti i suoi utenti che ormai da un mese sono costretti alla quarantena forzata a causa del Coronavirus. Proprio in questi giorni, per aumentare il desiderio dell’attesa dell’uscita di questo capitolo del Professore ed i suoi ragazzi, sono stati rivelati i titoli degli otto episodi che andranno a comporre la quarta stagione.

Alcuni dei titoli fanno sicuramente capire cosa succede nei vari episodi e, soprattutto, cosa ci dobbiamo aspettare da questa serie tv che ci ha lasciato con il fiato sospeso nel finale della terza stagione, con il Professore che crede che Lisbona sia stata giustiziata dalla polizia, con Nairobi che lotta tra la vita e la morte, e con tutti i protagonisti della rapina nel caos più totale.

Il titolo del primo episodio è Game Over: sembra quindi che i giochi siano conclusi, che il Professore abbia perso, ma in realtà Alex Pina, questo il nome della creatrice della serie tv, sa benissimo come cambiare le carte in tavola nel giro di poche scene e, anche in questo caso, saprà stupire gli spettatori.

Già il secondo episodio sembra infatti essere una svolta: il titolo è Il Matrimonio di Berlino, che probabilmente sarà un flash back, uno dei tanti che La Casa di Carta regala per parlare dei protagonisti. Il terzo episodio si chiama Lezione di Anatomia dove, forse, i protagonisti, per salvare la vita a qualcuno, saranno costretti a mettere in pratica qualche lezione sul corpo umano fatto prima di entrare nella Banca di Spagna.

Seguono gli episodi intitolati Paso Double, 5 Minuti Prima e KO Tecnico: tutti titoli che lasciano grande spazio all’immaginazione. Come difficili da identificare sono anche gli episodi conclusivi della quarta stagione che si chiamano Colpo alla Tenda e Il Piano di Parigi: andando ad intuizione la tenda potrebbe essere quella dei poliziotti accampati fuori mentre, Parigi, potrebbe essere il nome di un nuovo elemento della banda.