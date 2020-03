La Casa di Carta 4, in partenza una nuova stagione per la serie di successo targata Netflix

Cosa ne pensa l’autore

Benedetta Sormani - Personalmente sono grande fan di questa serie fin dagli albori, ho visto la Parte 3 recentemente poiché l'avevo accantonata per altre serie TV ma appena ho sentito della Parte 4 in uscita ho deciso di finirlo. Come ci ha insegnato con la scomparsa di Oslo (Roberto García Ruiz) non possiamo aspettarci che Nairobi sopravviva per forza però è uno dei personaggi più amati da pubblico. Possiamo solo aspettare per conoscere la verità su cosa accadrà alla nostra banda di criminali preferita.