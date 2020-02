Jeremias Rodríguez spiega i motivi del suo addio alla tv: "Non sono un morto di fama"

Jeremias Rodríguez, insieme alla sorella Cecilia, hanno partecipato alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. Dopo questa esperienza però entrambi si sono un po’ allontanati dalla televisione italiana, escludendo ovviamente alcune sporadiche presenze.

Il fratello di Belén durante la sua presenza nella Casa ha stretto un legame molto importante con Aída Yéspica, ma le cose non sono andate bene una volta finita la trasmissione. Jeremias partecipa successivamente, con scarso successo, a “L’Isola dei Famosi”, ma in questo caso fa parlare soprattutto per la sua relazione con Soleil Sorgè.

La storia d’amore tra Jeremias e Soleil è durata per un bel po’ di tempo, e addirittura in più circostanze sui vari settimanali si è parlato anche di un possibile matrimonio. Tuttavia, in una maniera completamente inaspettata, i due hanno annunciato sui social network il loro addio.

Le dichiarazioni di Jeremias Rodríguez

Jeremias ha rilasciato una intervista al settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi. A quanto pare il sud americano vuole allontanarsi dai riflettori, facendo parlare meno di sé per le notizie di gossip: “Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione, tutto si può dire di me tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”.

Per il momento, come fatto da Taylor Mega in questi mesi, non ha voluto svelare i suoi progetti per il futuro. Tuttavia, ha dichiarato di avere una forte passione per la MX, lo sport motociclistico che si pratica sui circuiti chiusi. Infatti in merito a questo hobby dichiara: “Rimpiango di non averlo praticato di più quando ero piccolo”.

Questo amore per la moto si può vedere anche controllando il suo profilo ufficiale di Instagram, poiché spesso pubblica delle sue fotografie mentre si trova in pista.