Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si sono lasciati: "Questa volta non torno più"

La coppia formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si è avvicinata durante l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” condotta da Alessia Marcuzzi. I due, come svelato successivamente da alcuni indizi sui social network, si erano già conosciuti grazie ad alcuni messaggi scambiati su Instagram.

Il loro amore non ha mai convinto i telespettatori da Casa, poiché per tanti si sono comportati in una maniera assai forzata, venendo quindi spesso bersagliata anche dagli opinionisti durante la loro partecipazione nel reality show di Canale 5. Entrambi hanno però dribblato ogni tipo di critica, e per molti mesi si sono goduti la loro storia d’amore, superando spesso delle forte crisi sentimentali.

Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez si lasciano

A svelare in anteprima questa notizia ci pensa “Spy Magazine“, il settimanale ideato da Alfonso Signorini. Sulla copertina infatti, sotto alla rubrica “coppie che scoppiano”, esce proprio la fotografia di Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez con su scritto: “Addio Jeremias, questa volta non torno più”. La crisi sembrava nell’aria, poiché i due su Instagram non pubblicavano delle foto insieme da molto tempo.

Infatti, spesso Jeremias e Soleil hanno mostrato il loro amore sotto alla luce dei riflettori, con dedica e citazioni nelle loro storie. Questa assenza ha infatti immediatamente insospettito i fan, che ormai non aspettavano altro della loro ufficialità sulla rottura. Gli altri sospetti sulla loro rottura è avvenuta durante l’ospitata di Cecilia Rodriguez nella trasmissione “Vieni da me”, condotta da Caterina Balivo su Rai 1.

La conduttrice infatti ha chiesto alla “Cechu” come stava andando la relazione tra il fratello e Soleil Sorgé. L’argentina dinanzi a questa domanda si è ritrovata in totale imbarazzo. Fino a questo momento non si conoscono i dettagli dietro alla loro separazione, che dovrebbero uscite nel numero del settimanale “Spy Magazine“, in uscita nella giornata di oggi.