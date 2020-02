Jeremias Rodriguez: "Io e Soleil Sorge viviamo ancora insieme"

La corteggiatrice del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” Soleil Sorge ed il fratello di Belen Rodriguez Jeremias Rodriguez si sono conosciuti durante la loro partecipazione come concorrenti alla quattordicesima edizione del reality show di Canale 5 “L’Isola dei famosi”.

Da lì hanno iniziato una storia d’amore che, tra alti e bassi e l’inizio di una convivenza, è durata fino allo scorso novembre, quando entrambi hanno rivelato che la relazione era terminata per alcune incompatibilità caratteriali e stili di vita troppo diversi che li portavano spesso a scontrarsi e discutere. Jeremias, al settimanale “Novella 2000”, ha però rivelato che la loro storia non è definitivamente terminata e che per il momento non hanno preso strade del tutto separate.

Tra i due ragazzi al momento non vi è alcun rancore ed hanno dunque scelto di condividere ancora la casa presa insieme. Queste le parole del concorrente della quattordicesima edizione de “L’Isola dei famosi”: “Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma adesso non posso pensare a un ritorno di fiamma con Soleil. Vivere insieme, non sempre significa stare insieme. Per il momento mi va bene così”.

Il fratello di Belen Rodriguez ha poi fatto una dichiarazione del tutto inaspettata, considerando le parole espresse da Soleil qualche settimana fa. Secondo il modello argentino la concorrente dell’ottava edizione di “Pechino Express” sarebbe infatti ancora profondamente innamorata di lui.

Jeremias Rodriguez ha poi tenuto a chiarire un gossip che lo vuole legato sentimentalmente all’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, Martina Luchena. Il giovane ha sostenuto di aver visto la ragazza, ma che per ora tra loro non c’è ancora nulla. Queste le sue parole: “Ci siamo visti, ma non c’è niente… Per ora”. Jeremias ha dunque ammesso la frequentazione con l’ex corteggiatrice ma sostiene sia ancora troppo presto per definirla.