Il Segreto, anticipazioni spagnole: Rosa dopo aver scoperto il tradimento di Adolfo confessa di essere incinta

Gli spoiler spagnoli della telenovela Il Segreto ci svelano importanti colpi di scena. Le puntate sono trasmesse su Canale 5 da lunedì a venerdì dalle ore 16,10. Mentre sulla piattaforma streaming Mediaset Play, può essere vista la replica della puntata il giorno successivo tra i programmi on demand. Leggiamo cosa sta accadendo a Puente Viejo con le anticipazioni spagnole della soap opera. Maqueda e Isabel discutono sulla possibilità che Mauricio e Francisca abbiano a che fare con l’incidente automobilistico avvenuto il giorno prima. Adolfo confessa a suo fratello Thomas che il signor Ignacio ha scoperto Marta e lui, in un momento d’intimità.

Francisca ordina a Mauricio di interrompere la ricerca segreta tra gli effetti personali della marchesa Isabel de los Visos. La matrona sa che c’è un rischio molto elevato di farsi scoprire. Nel frattempo, Inigo e Donna Isabel comunicano che l’auto ha subito un incidente a causa di una manipolazione fatta appositamente. La marchesa quindi ordina di sparare a chiunque si avvicini alle loro proprietà.

Adolfo e il suo amico Montalvo trascorrono la notte bevendo per dimenticare i loro problemi, ma quando si fa mattino, Montalvo scompare sospettosamente. Poco dopo l’allontanamento di Montalvo, due uomini circondano Adolfo e gli chiedono di confessare dove si trova il suo amico, ma lui non lo sa. Marta cerca di spiegare a suo padre cosa è successo tra lei e Adolfo e, la sua ferma decisione di confessarlo a Rosa, ma la ragazza è scomparsa senza dire nulla a nessuno in casa. Ignacio termina il suo discorso dicendo che il giovane Adolfo è poco serio, quando si rende conto che Rosa ha assistito all’intera conversazione.

Rosa ha scoperto che il suo fidanzato la tradisce con sua sorella e si sente male. Manuela, la figlia maggiore di don Ignacio, rimprovera Marta per tutto quello che è successo. Intanto, Pablo e sua madre cercano di recuperare il tempo perso. La donna dice a suo figlio che è meglio dimenticare il passato. Manuela cerca di portare la pace tra Marta e Rosa, ma quest’ultima rivela una notizia che la lascia senza parole: è incinta.

Nel frattempo, Matias affronta sua moglie Marcela, e gli chiede di dimenticare tutto quello che è successo. I due finiscono la conversazione dicendo che è meglio guardare avanti e la loro riconciliazione sembra sincera. Infine, Raimundo riesce a scappare da una fattoria, dove era stato sequestrato e chiuso a chiave.