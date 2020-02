Il Segreto, anticipazioni spagnole: Raimundo è stato rapito dal tenente Campuzano e Donna Eulalia

Proseguono le novità nella telenovela spagnola Il Segreto, e le puntate sono trasmesse su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 16,10. Gli spoiler spagnoli Il Segreto ci rivelano nuove vicende di Puente Viejo. Maqueda desidera ardentemente Isabel e i loro incontri furtivi. Maqueda vuole conoscere la ragione del suo allontanamento ma Isabel non vuole dire nulla a riguardo. Mauricio accetta la proposta di Francisca, e ne è felice. Deve indagare sugli effetti personali della marchesa Isabel. È molto rischioso per Mauricio ma Francisca gli promette che distrarrà Isabel per facilitare il suo compito. Nel frattempo, Rosa ricompare ma non dà alcuna spiegazione su dove sia stata e cosa abbia fatto. Quando tornano dalle loro ricerche Adolfo con Marta, la sorella Rosa rifiuta di incontrarli. Adolfo decide che è meglio riposare e trovare un momento migliore per dichiarargli la verità.

Alberto Santos si presenta davanti a Ignacio per avere informazioni, ma l’uomo d’affari non dà nessuna spiegazione. Manuela ritorna dall’ospedale e la sua diagnosi non è molto seria. Campuzano parla con Eulalia e gli dice che il tranello, l’inganno è pronto, ma non sa se colpirà prima la marchesa Isabel oppure i suoi figli, Adolfo e Thomas. Mauricio informa Matias delle indagini sulla marchesa, tutte le terre che sono state bruciate erano di Francisca e furono acquisite in seguito dalla marchesa. Ignacio e Manuela provano a parlare con Rosa per avere spiegazioni, ma la ragazza si chiude nella sua stanza. Adolfo e Marta non sanno come confessare la loro storia d’amore a Rosa.

Un ragazzo consegna a Pablo una lettera in cui è indicato di recarsi in un ostello. Quando Pablo va all’appuntamento, incontra Maria Jesùs, sua madre. Montalvo, l’amico di Adolfo, cerca di convincere Alicia a fare una passeggiata insieme, ma lei lo rifiuta. Adolfo parla con suo fratello e il suo amico della confessione che deve fare a Rosa, quando Montalvo li lascia sorpresi annunciando di avere un appuntamento con Alicia. La marchesa va a trovare Rosa e le confessa la relazione tra sua sorella e Adolfo. Isabel gli fa capire che Marta ha sedotto il suo fidanzato e la spinge a vendicarsi.

Antonita informa Adolfo che suo fratello e Maqueda hanno avuto un incidente d’auto. Marcela e Matias parlano di quanto sia strano l’assenza del marito di Francisca, Raimundo. Decidono di condurre delle ricerche per trovare qualche indizio. Tiburcio appare di sorpresa ma disorientato, dopo la disperazione di Dolores per la sua assenza. Intanto, Pablo abbraccia Maria Jesùs, la donna che afferma di essere sua madre. La donna rassicura Pablo, che si sente nervoso. Ignacio scopre Adolfo e sua figlia Marta in un momento d’intimità. Caccia via Adolfo da casa sua e a sua figlia Marta chiede spiegazioni.

Antonita informa Isabel dell’incidente automobilistico di suo figlio con Maqueda. Maqueda conferma a Isabel la manipolazione della macchina e Isabel ricorda la visita di Mauricio il giorno prima con Francisca. Il Capitano Huertas scopre Don Filiberto in un angolo, ferito da un pestaggio e mezzo nudo. Campuzano, nel frattempo, informa Eulalia che nell’incidente che hanno causato non ci sono stati morti, e sebbene si rammarica, sa che è soltanto una questione di tempo. Infine, Matias è in pensiero per Raimundo, che è stato rapito dal tenente Campuzano e Donna Eulalia.