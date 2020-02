Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca sospetta di Isabel sugli incendi, ma la responsabile è Donna Eulalia

Le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto continuano a suscitare molto interesse nel pubblico italiano. Le puntate della telenovela Il Segreto sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì a venerdì, dalle ore 16,10. Camelia, figlia di Marcela e Matias ha inalato molto fumo durante un incendio, e i suoi genitori la portano immediatamente dal medico. Le autorità dicono che l’incendio nell’ostello è stato appiccato intenzionalmente, è un incendio doloso. Dolores è anche molto preoccupata per Tiburcio che ancora non rientra. Camelia, nel frattempo, si è finalmente svegliata ma disorientata e tutti attendono con impazienza informazioni dal medico.

Manuela parla con Ignacio che la incoraggia a fidarsi dei progressi della medicina, ma lei pensa che la sua malattia durerà molto. Marta e Adolfo si amano e decidono che è meglio confessarlo, soprattutto a Rosa. Don Ignacio riunisce tutta la sua famiglia e annuncia che è determinato a trovare la madre di Pablo. Rosa incontra la marchesa Isabel per cercare di portare a termine alcuni preparativi per il matrimonio. Durante il loro colloquio Isabel suggerisce a Rosa di non fidarsi di tutti, nemmeno di sua sorella.

L’uomo misterioso che ha raccolto notizie su Ignacio, prepara il suo viaggio a Puente Viejo. Thomas si confida di nuovo con Alicia, gli assicura che nonostante ami Marcela, sa che non potrà mai più averla. Lei gli dice di voltare pagina e innamorarsi di nuovo. Adolfo confessa al suo amico la decisione di annullare la sua promessa con Rosa. Alicia racconta a sua madre l’angoscia che prova per la delicata salute di Camelia, figlia di Matias e Marcela. Camelia si sta riprendendo.

Mauricio conversa con Marcela riguardo l’incendio, e il sindaco afferma di essere turbato per non essere stato in grado di prevenire questa tragedia. Mauricio e Don Filiberto, si troveranno in una situazione di violenza, arrivando quasi a picchiarsi, quando quest’ultimo crederà che l’incidente accaduto a Camelia sia stato causato dell’ateismo dei suoi genitori. Nel frattempo, Rosa esce da casa nervosamente e non rientra. Marta avverte tutti ma nessuno la trova. Dopo una notte lunga e preoccupante, Adolfo ritorna e annuncia a sua madre che Rosa è scomparsa.

Isabel ordina a Maqueda di iniziare la ricerca di Rosa. Marta e Adolfo, nel frattempo, sono devastati da ciò che potrebbe accadere quando Rosa scoprirà la verità sulla loro relazione. Adolfo trova un posto, dove poteva rifugiarsi. Urrutia riceve l’uomo misterioso che ha raccolto informazioni su don Ignacio. Lui è Alberto Santos, un giornalista che sta indagando sull’incidente nella fabbrica di Bilbao. Francisca confessa a Mauricio il suo sospetto, Isabel può essere la responsabile degli incendi nelle sue proprietà. Nel frattempo, Campuzano informa Donna Eulalia che tutto procede come lei, ha ordinato e la sfiducia inizia a stabilirsi tra i residenti di Puente Viejo. Le assicura che nessuno sospetta di lei e che Francisca crede che lei sia morta proprio come previsto.