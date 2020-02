Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio: Fernando e Dori sono complici

Imperdibili le puntate della soap opera Il Segreto in onda dal 9 al 14 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni svelano che Maria nota che Dori sta diminuendo l’intensità delle terapie. La Castaneda non ci metterà molto a capire che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Fernando. Il Mesia infatti non vuole che torni a camminare, così da poterla tenere sotto controllo.

Don Berengario si reca da Dolores e le dice che Esther è sua figlia. Stanco dei pettegolezzi sul suo conto, il religioso ammetterà di avere avuto una relazione d’amore prima di diventare prete. La Miranar resterà senza parole. Nel frattempo, Don Anselmo tornerà a Puente Viejo e conoscerà la misteriosa ragazza.

Nel frattempo, Mauricio e Francisca tramano contro la felicità di Lola e Prudencio, decisi a sposarsi e a lasciare il paesino in cerca della felicità. Stando alle anticipazioni settimanali della soap Il Segreto inoltre, Irene indagherà sul conto di Fernando, sospettato di essere l’artefice della morte di Esteban.

Tutti gli abitanti saranno in ansia per la decisione di Garcia Morales di inondare Puente Viejo. La paura sarà tanta e diversi paesani lasceranno a malincuore le loro abitazioni. Matias invece sarà pronto ad affrontare l’eventuale situazione e a lottare perché il borgo non venga distrutto. Intanto, Don Anselmo dirà a Berengario che Esther gli ricorda Jacinta, una ragazza perfida e cattiva che seminò il panico nel paese anni addietro.

Elsa e Isaac si metteranno in contatto con Consuelo dopo aver raggiunto la nuova cittadina in cui abiteranno, dicendole di essere felici e di stare benissimo. Infine, nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020, si verrà a sapere che Dori e Fernando sono complici. I due hanno avuto una relazione e il Mesia ha obbligato l’infermiera a fare in modo che le terapie non facciano più effetto su Maria.