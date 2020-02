Il Segreto, anticipazioni puntata 9 febbraio: Maria inizia a dubitare di Fernando e Dori

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per svelarci cosa ci aspetta nell’episodio di domenica 9 febbraio 2020, in programma sulla rete Mediaset di Canale 5 a partire dalle ore 16.15 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la nostra soap preferita assisteremo ai dubbi di Maria riguardo al comportamento di Dori. Intanto Garcia Morales si vendicherà contro il comitato cittadino, mentre Don Berengario rivelerà una scomoda verità.

Maria ha cominciato a notare dei piccoli progressi grazie alle sedute di agopuntura di Dori. Ovviamente, la cosa non è piaciuta affatto a Fernando che ha subito ordinato alla Vilches di interrompere le cure, per evitare che Maria potesse guarire.

Anticipazioni Il Segreto: Maria pensa che Fernando non voglia la sua guarigione

Maria si accorge che Dori ha cambiato qualcosa nella sua terapia, eliminando del tutto le sedute di agopuntura. A quel punto, Maria inizia a nutrire il sospetto che Fernando voglia in realtà tenerla prigioniera a La Habana, in modo da poter rafforzare la loro unione e a lungo andare rendere il loro legame indispensabile. L’idea di dover rinunciare all’agopuntura fa infuriare molto Maria, dato che con essa la giovane sembrava finalmente aver trovato un rimedio capace di farle riacquistare l’uso delle gambe e così di farla ritornare a sperare.

Visto che Lola e Prudencio si sono finalmente riappacificati, Marcela e Matias pensano che non sia più necessario che la Mendana resti a lavorare alla locanda e la invitano a ritornare a prestare servizio alla bottega di vini del suo fidanzato. I paesani intimano a Garcia Morales di abbandonare i suoi propositi di costruzione della diga, altrimenti racconteranno ciò che sta succedendo ai giornali. Per vendicarsi, il politico decide di isolare completamente Puente Viejo.

Per far cessare le voci messe in giro sul suo conto da Dolores, Don Berengario si reca all’emporio e le rivela che Esther è figlia sua. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.