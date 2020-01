Il Segreto, anticipazioni spagnole: Elsa si incontra con il suo ex, lascerà Isaac?

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto lasciano sempre i telespettatori con il fiato sospeso. Numerosi sono i colpi di scena. protagonisti delle prossime puntate saranno Isaac ed Elsa. la loro storia d’amore è nata sotto molteplici vicissitudini. dopo che il Guerriero ha lasciato Antolina, la sua ex moglie, che ha sempre mentito per tenerlo legato a sé, l’uomo si è legato alla Laguna. La loro storia non è stata tutta rose e fiori, dapprima la Laguna è stata incarcerata con l’accusa di adulterio; accusa mossa da Antolina.Una volta uscita dal carcere Elsa era incerta se rivelare la sua malattia all’uomo che amava.

In carcere, infatti, aveva scoperto di avere una grave patologia cardiaca. Quando la notizia era trapelata Isaac aveva fatto di tutto per aiutare Elsa ad entrare in possesso della cifra necessaria a pagare il costo dell’operazione. Tutto Puente Viejo si era mobilitato per aiutare Elsa. Isaac aveva chiesto un prestito di 1.000 pesetas; 2.000 pesetas erano state raccolte tramite un evento beneficio, anche Antolina aveva restituito 1.000 pesetas al Guerriero per consentire alla Laguna di essere operata. Dopo alcuni accertamenti post operatori, Elsa era potuta tornare a casa ed era finalmente pronta a concentrarsi sui preparativi per il suo matrimonio con Isaac, l’uomo che ama. Un’ennesima nube, però, rischia di offuscare la felicità della coppa. Cosa è successo?

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Elsa si incontra con i suo ex, lascia Isaac?

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano come prosegue la vita di Elsa e Isaac. Dopo numerosi turbamenti, dalle false accuse di adulterio mosse da Antolina contro Elsa, passando dal pestaggio ad opera delle guardia in carcere, alla scoperta dei suoi problemi di salute, fino a delicato intervento che l’ha vista coinvolta, Elsa è riuscita finalmente a coronare il suo sogno: sposare l’uomo che ama.

La Laguna sta organizzando il suo matrimonio con il Guerriero, ma i colpi di scena non sono finiti. La donna viene contattata da un uomo, Alvaro. Quest’ultimo altri non è che il suo ex, l’uomo scrive una lettera alla giovane donna. All’interno di questa missiva, Alvaro chiede a Elsa di incontrarsi per parlare al fine di chiarire alcune questioni.

Cosa vuole davvero costui? Elsa rimane molto turbata, ma decide comunque di accettare la proposta del giovane. Cosa succederà davvero? Elsa non sarà al sicuro? La cosa più stupefacente è che Elsa decida di incontrare un uomo del suo passato, quando manca poco per coronare il suo sogno d’amore con l’uomo che ama.