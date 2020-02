Il Segreto, anticipazioni puntata 11 febbraio: Don Berengario rivela tutta la verità su Esther

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama della puntata di martedì 11 febbraio 2020, che sarà trasmessa sulla rete Mediaset di Canale 5 a partire dalle 16.35 circa. In questo nuovo appuntamento con la soap ideata dall’autrice Aurora Guerra vedremo che Dolores approfitterà della verità su Esther rivelata da Don Berengario, per diffonderla in tutta Puente Viejo.

Dolores aveva insinuato che tra Don Berengario ed Esther ci fosse addirittura una tresca. Per questo, quando le voci messe in giro dalla moglie di Tiburcio sono arrivate alle orecchie di Don Berengario, questo è stato costretto ad intervenire per difendere l’onore della figlia. Si è poi recato alla bottega dei Miranar, per raccontarle la verità.

Anticipazioni Il Segreto: Irene sta facendo esaminare le impronte di Fernando

Alla presenza di Dolores, Consuelo e Marcela, Don Berengario racconta che Esther in realtà non è la sua amante, ma bensì la figlia che lui ha avuto da Marina, il grande amore della sua vita, conosciuta quando lui era ancora un giovane seminarista. Nonostante Dolores si mostri comprensiva, poi si mette a spargere la notizia. In men che non si dica, tutti i paesani vengono a conoscenza della figlia di Don Berengario. Matias decide di congratularsi con il parroco per come ha affrontato la pettegola del paese.

Irene vorrebbe capire cosa ha in mente Carmelo, dato che appare molto misterioso. Severo riesce ad ottenere l’appoggio dei suoi concittadini contro il funzionario Garcia Morales. Questo, come vedremo, è complice di Fernando: assieme vogliono vendicare l’uccisione di Maria Elena, facendo sommergere Puente Viejo e provocando la morte dei suoi abitanti. Intanto Raimundo si reca in municipio, dicendo a Morales di avere qualcosa estremamente importante da comunicargli.

Irene fa confrontare da un esperto la scrittura di Fernando con quella del defunto sindaco di Belmonte, Esteban Fraile. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano infine che Prudencio si accinge ad organizzare una caccia al tesoro per chiedere a Lola di sposarlo, ma ignora che Francisca si sta preparando ad agire per ostacolare un’altra volta la felicità sua e della sua amata.