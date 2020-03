Il Segreto, anticipazioni spagnole: Prudencio e Lola raggiungono Saul e Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto, che ci giungono dalla Spagna, ci rivelano che tra non molto assisteremo ad un salto temporale di ben dieci anni, dopo il quale assisteremo all’arrivo di nuovi personaggi. Perché ciò avvenga dovremo prima dire addio a molti dei nostri personaggi più amati, tra cui Prudencio. Il giovane, infatti, lascerà Puente Viejo insieme a Lola, poco prima che venga sommersa dalle acque, e si ricongiungerà con Saul e Julieta. Ma, adesso scopriamo assieme meglio che cosa ci riservano gli spoiler della soap spagnola.

Tutti noi che abbiamo a cuore le vicende de Il Segreto non possiamo che essere contenti del cambiamento di Prudencio. Infatti, da strumento nelle mani di Francisca e perfido fratricida del fratello Saul, l’Ortega è diventa un uomo completamente diverso. Questo cambiamento è dovuto alla vicinanza di Lola, la donna di cui si è perdutamente innamorato e che gli ha fatto dimenticare la sua ossessione per Julieta.

Anticipazioni Il Segreto: i due fratelli finalmente insieme

Il matrimonio tra Lola e Prudencio è stato qualcosa di veramente emozionante e ha fatto dimenticare per un momento a tutti il difficile periodo che Puente Viejo sta vivendo per colpa sia del sottosegretario Morales che di Fernando Mesia. È proprio a causa di questo legame che Francisca deciderà di vendicarsi, togliendo la sua protezione a Prudencio e lasciandolo alla mercé del usuraio Pablo Armero.

Nelle puntate italiane de Il Segreto abbiamo visto che subito dopo le nozze, Prudencio è stato avvicinato dall’Armero, che lo ha obbligato a lasciare Puente Viejo per compiere un lavoro per lui. Lo strozzino continuerà a tormentare il ragazzo, impedendogli di godersi il suo matrimonio. Come se non bastasse, Armero minaccia l’Ortega di fare del male a Lola qualora Pudencio non accettasse di pagargli 1000 pesetas al mese per la sua “protezione”.

È così che Prudencio tirerà un sospiro di sollievo quando riceverá una lettera da Saul, in cui gli fornisce le indicazioni esatte di dove si trova e lo invita a raggiungerlo: era l’occasione che stava aspettando per liberarsi di Armero e poter vivere liberamente il suo amore con Lola. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano dunque che i due fratelli Ortega ritorneranno finalmente uniti e senza più contendersi l’amore della stessa donna. Prudencio e Lola lasceranno perciò Puente Viejo e partiranno per Roma, dove troveranno ad attenderli a braccia aperte Saul e Julieta!