Il Segreto, anticipazioni ultima puntata: il ritorno di Aurora e Gonzalo

Fin dalla prima puntata de Il Segreto tutti si sono chiesti quale fosse il mistero che si celava dietro le storie che venivano narrate. La più seguita e amata di tutte è senza ombra di dubbio stata quella di Pepa Balmes che è stata lasciata in sospeso, dando per ovvia la sua morte quando nel bosco, dopo aver dato alla luce Aurora e Bosco, si è visto il suo corpo trascinato via da una persona misteriosa e mai identificata. Ma quando Pepa è stata portata via, in realtà si è intuito che fosse ancora viva. Il mistero della sua scomparsa da allora non è mai stato rivelato, chissà se è questo il gran finale che gli autori de Il Segreto hanno in mente?

I fans hanno sempre chiesto il ritorno di Pepa o quanto meno di avere notizie di lei. In molti hanno sognato di vedere la Balmes riabbracciare i suoi figli. Ma in attesa di sapere maggiori dettagli sulla trama che concluderà le vicende della telenovela spagnola, possiamo anticiparvi che saranno presenti Aurora e Gonzalo e con loro torneranno anche Emilia e Alfonso. Anche Maria sarà presente, ma su chi siano tutti gli altri non è ancora stato svelato nulla. L’emittente spagnola che trasmette Il Segreto però, sta pubblicando diversi post diversi dei quali riguardano Pepa e Tristan.

Chi manca all’appello, oltre a questi appena citati? Ebbene di personaggi che hanno lasciato il segno ce ne sono a partire dall’affascinante medico Lucas Moliner, interpretato da Alvaro Morte e poi ancora Hernando Dos Casas con la moglie Camila e la figlia Beatriz. Ma non solo anche parte dei Castaneda mancano all’appello come Prado, Ramiro e Rosario. Facendo un passo indietro un personaggio che non si vede da molte stagioni è Soledad Castro, figlia di donna Francisca.

Ci sono poi personaggi che hanno lasciato recentemente Il Segreto, come Fe, il grande amore di Mauricio o anche Saul e Julieta che sono partiti da poco per l’Italia per vivere lontano da Puente Viejo il loro amore e tra poco saranno raggiunti da Lola e Prudencio. Inoltre non è mai stato risolto il mistero della scomparsa della moglie di Mauricio, Nazaria, della quale non si è più saputo nulla e pian piano le vicende degli altri personaggi han permesso che tutti si scordassero di lei.

Ora però si è giunti al gran finale dov’è atteso qualcosa di imprevisto e inaspettato, promesso dagli autori, ma di cosa si tratta? Quale colpo di scena dunque metterà la parola fine ai nove anni di messa in onda de Il Segreto?