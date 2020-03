Il Segreto, anticipazioni spagnole: Adolfo non è il figlio del crudele Simon Castro?

Le nuove anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto, le cui puntate sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 16,35. Marta rimarrà stupita nel vedere che Rosa si comporta maniera strana, mentre lei vorrebbe soltanto che le credesse. Marta si mostra entusiasta. Pablo decide di andare a Bilbao a cercare Santos e sua madre per provare a convincerli a ritirare la denuncia contro Urrutia. Ignacio ringrazia Ramón per il suo sostegno e riconosce di sentirsi in colpa per quello che è successo a Urrutia.

Le due coppie, formate da Adolfo e Rosa, Ramón e Marta decidono di incontrarsi per parlare amichevolmente. L’incontro fra le due coppie non sarà dei più tranquilli, soprattutto quando Marta e Ramon spiegheranno ai loro amici di aver deciso di sposarsi di nascosto per non oscurare le nozze della cognata. Più tardi, Adolfo confesserà a Tomas di non aver dimenticato Marta e di essere rimasto sconvolto alla notizia del suo matrimonio con Ramon.

Suo fratello gli consiglia di annullare il matrimonio ed evitare altri errori ma Adolfo non prende in considerazione questo consiglio, pensando che sia un segno d’irresponsabilità. Antonita rivelerà alla Marchesa che Francisca le ha consegnato una lettera d’addio. Nella lettera parla anche di Raimundo e aggiunge che i suoi piani stiano per finire. Manuela si sente inquieta a causa di Rosa e della sua ossessione per il matrimonio.

Marta e Ramón passeggiano per Puente Viejo e parlano del loro legame con Tomas e Dolores. Ignacio riunisce le sue quattro figlie e riassume quello che è accaduto negli ultimi tempi, le incoraggia, nonostante tutto, ad andare avanti. In quel momento, ricevono un telegramma che lascia tutti meravigliati. Dona Begona è stata dimessa dall’ospedale e sta tornando a casa. Francisca confesserà a Dona Isabel che sta per trasferirsi insieme al povero Raimundo in un’umile casa situata a Puente Viejo. Don Filiberto e Isabel condividono la rabbia perché i loro piani stanno fallendo.

Infine, la marchesa è molto furiosa, e affronta Tomas, rimproverandolo di averle nascosto i suoi progetti per modernizzare la miniera. Tomas difende suo fratello Adolfo, e chiede a sua madre perché li tratta in modo diverso e dà più importanza ad Adolfo. Isabel è ancora arrabbiata e finisce la discussione insinuando che Adolfo non è il figlio di suo marito, il crudele Simon Castro.