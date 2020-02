Il Segreto, anticipazioni spagnole: Adolfo sul punto di morire dopo un colpo di pistola

Le puntate della telenovela Il Segreto sono trasmesse su Canale 5, rete Mediaset, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,10. Gli spoiler spagnoli della soap opera ci svelano e ci stupiscono con nuove vicende esclusive. Montalvo interviene soltanto quando stanno per sparare ad Adolfo. Adolfo supplica il suo assassino, prima di perdere i sensi, si scusa con Rosa per il danno causato, e a Marta che la ama con tutta la sua anima. Manuela e Marta sono rimaste senza parole dopo la confessione di Rosa.

Più tardi, in casa di Ignacio, arriva la notizia che Adolfo è stato sparato. Marta vuole correre in ospedale ma Manuela la ferma. Mauricio assicura a Francisca di non aver avuto nulla a che fare con il sabotaggio della macchina, e le dice di stare attenta. Nel frattempo, in ospedale, don Ignacio e Rosa vanno a trovare Adolfo. Mentre è in delirio, chiama Marta di fronte al suo futuro suocero e moglie. Ignacio cerca di scusarlo, ma la figlia non gli crede.

Quando sua madre, la marchesa Isabel arriva in ospedale, il dottor Clemente gli assicura che quando si stabilizza, sarà operato. Adolfo sviene di nuovo, mentre Montalvo e Tomas avvisano il medico. Suo fratello si offre di donare il sangue e quando tutto è pronto per la trasfusione, la marchesa entra impetuosamente e interrompe l’operazione. Rosa torna a casa e comunica informazioni a Marta, ma soprattutto le dice di allontanarsi da Adolfo. Non sa se Adolfo riuscirà a uscire vivo da questa situazione, ma comunque vada, lei avrà il figlio di Adolfo.

Più tardi, Carolina comunica alle sorelle dell’arrivo di María Jesus, la madre di Pablo e della sua decisione di presentarsi all’ostello senza essere stata invitata. Campuzano informa Eulalia che Raimundo è riuscito a fuggire, ma ha già un gruppo di uomini e cani che lo stanno cercando. Isabel non consente a Thomas di donare sangue a suo fratello Adolfo, e questo lascia il dottor Clemente molto sorpreso. Isabel cerca di scusarsi, e dice che preferisce donare il proprio sangue poiché non vuole avere due figli in pericolo.

Rosa, Tomas e Montalvo stanno aspettando con impazienza notizie su Adolfo, quando il dottor Clemente li informa che l’operazione è andata bene. Rosa dice a Marta che deve andare via da La Casona e tornare a Bilbao. Carolina cerca di incoraggiare Pablo nel rapporto con sua madre. Raimundo continua a fuggire dagli uomini di Eulalia e dai loro cani, cerca di far perdere le sue tracce attraverso un ruscello.