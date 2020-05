Il Segreto, anticipazioni settimanali dall’11 al 16 maggio: Matias tradisce Marcela con Alicia

In questa nuova settimana, le anticipazioni delle nuove puntante de “Il Segreto” in onda da lunedì 11 a sabato 16 maggio, riguardano da vicino la coppia formata da Matias e Marcela, infatti, i due già da molto tempo hanno qualche problema di coppia, ma le cose stanno per peggiorare, quando l’uomo diventato capo dei rivoltosi della miniera con a fianco Alicia. Tra i due scoppia la passione. Scopriamo ora nel dettaglio cosa succederà in queste nuove puntate.

Adolfo e Tomas sospettano che Donna Isabel nasconda qualcuno all’interno de “La Havana”, e cercano in tutti i modi di scoprire chi sia, ma la madre impedisce loro di entrare nel nascondiglio della villa, dove Donna Francisca si trova. Intanto Adolfo rivela a Marta che non si sente fidanzato con Rosa, mentre Dolores chiede a Tiburcio di spaventare i nuovi proprietari del nuovo emporio che sta per aprire a Puente Viejo. I rrapporti tra Matias e Marcela sono sempre più tesi, così il giovane Castaneda cerca conforto in Alicia mentre Donna Isabel fa visita a Don Ignacio nella fabbrica.

Donna Isabel chiede a Don Ignacio di allearsi contro i minatori che stanno scioperando, ma l’uomo si rifiuta. Intanto Matias e Tomas finiscono per litigare ma l’arrivo di Marcela interrompe i due. Donna Francisca, nel frattempo, si sta interrogando del perchè Don Raimundo non sia andato a cercarla a Puente Viejo, ignara del fatto che l’uomo era passato per il paese, qualche tempo fa. Infatti, sia Donna Isabel sia Antonita stanno nascondendo la verità alla Montenegro

Mauricio chiede ad Adolfo e Tomas di mettere in sicurezza una galleria della miniera, prima che succeda qualcosa, ma la marchesa si rifiuta e chiede a Inigo di uccidere Matias. Intanto Manuela chiede a Marta di smettere di incontrare Adolfo al posto di Rosa. Inizialmente Inigo si rifiuta di obbedire agli ordini di Donna Isabel, ma quando la marchesa gli rivela che il giovane Castaneda potrebbe essere un pericolo per Tomas, poichè il ragazzo è innamorato di Marcela, l’uomo sembra cambiare idea. Intanto Marta, ignorando le parole di Manuela si presenta all’appuntamento con Adolfo, mentre Dolores cerca un modo per impedire l’apertura del nuovo emporio.

Donna Isabel continua a mentire a Donna Francisca e a chiederle soldi, mentre Manuela ed Encarnation, durante una passeggiata verso le poste, cadono in una buca. Intanto Matias diventa il capo dei minatori in sciopero, con Alicia al suo fianco. Manuela riesce a uscire dal buco sana e salva con Encarnacion, mentre Adolfo riesce a ottenere il benestare della madre per modificare l’attività dei lavoratori della miniera. Intanto Mauricio chiede a Tiburcio di parlare con Dolores, affinchè, la donna chieda scusa a Pedraza, ma la donna si rifiuta.

Don Ignacio vieta a Rosa di incontrare Adolfo, ma poi fa un passo indietro e chiede scusa alla figlia, mentre Tomas fa visita a Marcela, che è molto triste a causa dell’allontanamento di Matias. L’uomo, infatti, trascorrerà la notte con Alicia, tra i due sta nascendo qualcosa. Intanto Donna Isabel trova le lettere che Adolfo ha scambiato con Rosa e decide di dare la sua benedizione alla neo coppia.

Inigo ha deciso di obbedire alla marchesa e uccidere Matias, ma quando si reca alla locanda e vede Marcela in compagnia di Tomas, capisce che il giovane Castaneda non c’è e quindi cambia idea. Intanto Encarnation e Jesus decidono di tenere d’occhio Alicia per vedere se la ragazza è tornata a studiare all’accademia, come gli ha detto.

Pedraza cambia idea e decide di non aprire il suo nuovo emporio, così Dolores è felice, mentre Adolfo e Tomas scoprono che Donna Isabel ha acquistato dei terreni e le chiedono spiegazioni. Intanto, Ramon telefona a Don Ignacio per parlargli del resoconto della fabbrica ma la telefonata si blocca.

Mauricio s’innamora di Manuela e decide di corteggiarla, mentre Donna Isabel scopre che Don Raimundo è di nuovo in paese e la cosa la preoccupa un po’. Intanto Matias continua la sua relazione clandestina con Alicia e chiede a Marcela di non raccontare nulla a suo nonno riguardo ai loro problemi coniugali.

Hipolito decide di partire per andare a trovare la figlia Belen, mentre Carolina riceve una lettera da Pablo e intuisce che il ragazzo, le stia chiedendo aiuto. Intanto Dolores rivela a Marcela che tutti in paese parlano della relazione tra Matias e Alicia, mentre Marta decide di incontrare Adolfo per parlare di qeullo che sta nascendo tra loro due.