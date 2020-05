Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marta bacia Ramon per allontanare Adolfo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Marta si troverà al centro di una difficile situazione. Infatti Adolfo si mostrerà molto interessato a lei, ma nonostante la forte attrazione che prova nei suoi confronti, la giovane sarà costretta a tirarsi indietro per amore di sua sorella Rosa. Sarà per questo che Marta cercherà in tutti i modi di allontanare il figlio della Marchesa Isabel da lei, così da intralciare la storia tra lui e Rosa.

Tutto avrà inizio quando Manuela metterà al corrente don Ignacio Solozabal della relazione in corso tra sua figlia Rosa e Adolfo, figlio della Marchesa Isabel De Los Visos. Siccome tra lui e la nuova proprietaria de La Habana non scorre buon sangue, don Ignacio proibirà a Rosa di uscire di casa per impedirle di incontrarsi con Adolfo.

Anticipazioni Il Segreto: la difficile scelta di Marta

La Solozabal escogiterà un espediente per continuare a restare in contatto con il suo amato. Rosa chiederà a sua sorella Marta di recarsi in riva al fiume in cui era solita vedersi con Adolfo per consegnargli un messaggio da parte sua. Il Marchesino non si mostrerà però affatto dispiaciuto dell’assenza della sua fidanzata, ma inviterà la sorella di questa a fare una passeggiata con lui.

Sarà in quell’occasione che entrambi capiranno di provare dei sentimenti molto forti l’uno per l’altro. Adolfo inizierà così a pentirsi di aver intrapreso una relazione con Rosa e cercherà di parlarle per spiegare la situazione, ma purtroppo non gli sarà facile farlo a causa dell’ostilità del padre della ragazza. Intanto gli incontri tra Adolfo e Marta continuano ad aumentare di numero ed è così che i due finiscono per scambiarsi un appassionato bacio.

Quanto capitato getterà Marta nello sconforto più totale: la ragazza si pentirà immediatamente di aver baciato Adolfo e si sentirà profondamente in colpa per aver tradito sua sorella. Infatti, nonostante Adolfo abbia alla fine informato Rosa della sua volontà di chiudere la relazione, questa non si rassegnerà e continuerà a sperare in un suo ripensamento. Per questo, Marta sarà costretta ad intervenire per amore di sua sorella: per allontanare per sempre Adolfo da sé, la Solozabal si farà sorprendere da lui mentre bacia suo cugino Ramon, che da tempo le fa una corte serrata. Cosa accadrà adesso? Per saperlo non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.