Il Segreto, anticipazioni spagnole: Rosa scopre che Marta e Adolfo si sono baciati!

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che molto presto Rosa andrà incontro ad una cocente delusione d’amore. La Solozabal scoprirà infatti nel modo peggiore che sua sorella Marta ha baciato Adolfo, l’uomo di cui lei è perdutamente innamorata. Il tutto avrà inizio quando il padre delle due ragazze, don Ignacio, proibirà a Rosa di uscire di casa per impedirle di vedere Adolfo. Sarà a quel punto, che per continuare a restare in contatto con il fidanzato, la giovane pregherà sua sorella Marta di incontrare Adolfo al suo posto.

Purtroppo per Rosa le cose prenderanno una piega che non aveva previsto. Infatti, in uno di questi incontri, Marta non riuscìrá più a reprimere la forte attrazione che ha per Adolfo e i due finiranno per baciarsi, tradendo in questo modo la fiducia della sorella. In preda allo sconforto, Marta si confiderà poi con Manuela e le rivelerà di essersi innamorata anche lei del secondogenito della Marchesa Isabel.

Anticipazioni Il Segreto: Marta ha baciato Ramon per allontanare Adolfo

In un primo tempo, Marta cercherà di mettere in guardia Rosa, dicendole che Adolfo non è più interessato a lei, ma poi vedendola soffrire per lui deciderà di farsi da parte per amore della sorella. Per allontanare Adolfo, Marta si farà sorprendere da lui mentre bacia suo cugino Ramon, che da sempre ha un debole per lei. Come prevedibile, Marta si pentirà subito di quanto fatto, ma deciderà di andare avanti comunque con la messinscena, per evitare che Rosa, già avvertita da Carolina sulla presenza di un’altra donna, finisca per scoprire la verità.

Marta non avrà però fatto i conti con la testardaggine del Dos Visos. Infatti, deluso dal comportamento di Marta, Adolfo cercherà conforto nell’alcool, finché stanco di non ricevere nessuna spiegazione, una sera si dirigerà a casa della ragazza, deciso a farsi dire il motivo, per cui ha deciso di baciare Ramon, nonostante l’avvicinamento che c’era stato tra loro alcuni giorni prima. Il dialogo tra i due verrà però ascoltato da Rosa, nascosta sulla scala della Villa!

Come c’era da attendersi, Rosa rimarrà sconvolta da quanto scoperto e il pomeriggio successivo non mancherà di rinfacciare alla sorella Marta il suo tradimento. La giovane dirà infatti a Marta di aver finalmente scoperto che è lei l’amante di Adolfo e dopo averle gridato in faccia tutto il suo disprezzo, le dirà che non la perdonerà mai per ciò che ha fatto. Come finirà ora tra Rosa e sua sorella Marta? E soprattutto, chi tra le due sorelle Solozabal riuscirà alla fine a conquistare il cuore di Adolfo? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.