Il Segreto, anticipazioni puntata 6 febbraio: Severo e Carmelo fondano un comitato cittadino per fermare Morales

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come sempre, per svelarci la trama dell’episodio di giovedì 6 febbraio 2020, che sarà trasmesso su Canale 5 alle ore 16.35 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con le vicende degli abitanti di Puente Viejo vedremo che Severo creerà un comitato cittadino allo scopo di ostacolare Garcia Morales. Invece, Prudencio rinuncerá ad agire contro Francisca, per difendere Lola. Ma, adesso scopriamo meglio che cosa ci aspetta.

La Montenegro viene a sapere che il fratello di Saul ha rinunciato al suo piano contro di lei. Quindi Prudencio non si batterà più per Lola, o almeno è ciò che vuol far credere a Francisca, così da indurla ad accantonare la faccenda. In verità, l’Ortega non intende affatto rinunciare alla sua amata e proverà ad ingannare la Signora servendosi delle sue stesse armi. Riuscirà Prudencio a liberare finalmente Lola dal giogo di Francisca?

Anticipazioni Il Segreto: Maria si sottopone a cure durissime

Approfittando della temporanea assenza di Fernando dalla cittadina, Maria chiede all’infermiera Dori Vilches di continuare con le sedute di riabilitazione. Nonostante le cure siano dolorosissime e Dori la sottoponga anche ad interventi di agopuntura, Maria non alcuna intenzione di arrendersi, tant’è la voglia che ha di tornare a camminare. Nel frattempo, Irene porta avanti indagini approfondite sul conto di Dori, come richiestole da Maria.

Decisi ad impedire che Puente Viejo finisca sommersa dalle acque, Severo con l’aiuto di Carmelo, fonda un comitato cittadino per opporsi all’azione del sottosegretario Morales. Intanto la relazione tra Onesimo e Brunilda sembra procedere a gonfie vele.

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui.