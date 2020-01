Il Segreto, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio: Elsa e Isaac addio per sempre

Da non perdere le puntate della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 dal 2 al 7 febbraio 2020. Elsa ed Isaac decideranno di lasciare il paesino per sempre, gettando Consuelo nello sconforto. Intanto, Severo e Carmelo proveranno ancora una volta a far desistere il sottosegretario Garcia Morales a inondare Puente Viejo. I due verranno a sapere che l’uomo vuole vendicarsi di una persona in particolare, di chi si tratterà? Prudencio invece chiederà a Marcela e Matias di aiutarlo a salvare Lola dalla perfida Francisca.

Continuando con le anticipazioni settimanali de Il Segreto, Fernando dovrà allontanarsi dal paese per un viaggio. Sarà l’occasione giusta per Maria di intensificare i trattamenti con Dori. Il Mesia infatti, vuole che le terapie non diano esito positivo, in modo da tenere sotto la sua ala la ex moglie. Durante una seduta, la Castaneda inizierà a capire che la Vilches nasconde un passato inquietante.

Il rapporto tra Brunilda e Onesimo andrà a gonfie vele, mandando in estasi il buffo amico di Prudencio. Nel frattempo, il paesino si prepara all’immane tragedia che di lì a poco cancellerà per sempre Puente Viejo, se il sottosegretario non cambierà idea.

Le cure di Dori Vilches inizieranno a dare gli effetti sperati e Maria noterà dei piccoli segni di miglioramento. Intanto, Consuelo non riuscirà a riprendersi dopo l’addio di Elsa e Isaac e cercherà conforto in Marcela e Matias, che le staranno vicine.

Infine, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 7 febbraio 2020, rivelano che Fernando tornerà dal suo viaggio e verrà informato dalla Castaneda dei suoi miglioramenti. Il Mesia brucerà di rabbia, visto che il suo obiettivo prevede che Maria non ritorni più a camminare. Prudencio e Lola faranno pace ma Francisca non smetterà di intromettersi nel loro rapporto.