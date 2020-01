Il Segreto, anticipazioni dal 28 al 31 gennaio: Elsa incontra Alvaro. Puente Viejo rischia di essere distrutto

Continuano le avventure degli abitanti di Puente Viejo, protagonisti della soap opera spagnola “Il Segreto“. La soap opera in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 e sempre ricca di colpi di scena che sconvolgono le tranquille vite dei suoi personaggi. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da martedì 28 gennaio a venerdì 31 gennaio.

Prudencio riesce a scoprire la verità sul passato di Lola e finalmente capisce lo strano comportamento della ragazza. Il giovane Ortega ha scoperto, che in passato, la sua amata avrebbe ucciso il padre, colpevole di aver abusato della sorella Ana. Questo chiarimento tra i due giovani riesce a mettere il sereno nella coppia e i due finsicono per fare la pace. Intanto Isaac chiede ad Elsa di non incontrare Alvaro, dopo quello che le ha fatto, ma la giovane donna vuole scoprire a tutti i costi cosa il medico vuole dirle.

Donna Francisca teme che la nuova diga costruita a La Puebla, possa sommergere di acqua tutta Puente Viejo, quindi decide di recarsi nel paese e di bloccare l’inaugurazione della diga. Intanto, l’infermiera Dori, durante una seduta di terapia con Maria, inizia a farfugliare delle frasi senza senso, parlando di bambini e di un misterioso incendio scoppiato.

Irene, Severo, Carmelo e Donna Francisca si allenano per contrastare il sottosegretario Garcia Morales che vuole distruggere per semrpe Puente Viejo. Anche gli abitanti di Puente Viejo si alleano tra di loro e in massa decidono di parlare con le autorità per bloccare il piano politico del sottosegretario, ma il tribunale respinge ogni loro richiesta. Intanto Esther e don Berengario iniziano a trascorrere del tempo insieme e a creare un certo tipo di legame, la cosa ovviamente, non passa dic erto inosservata agli occhi della pettegola Dolores.

Paco si è messo alla ricerca del misterioso ladro di farina, mentre Maria inizia a preoccuparsi per l’infermiera Dori, visto quello che è accaduto, durante una seduta di terapia con lei. Tra Lola e Prudencio sembra essere tornato il sereno, ma la ragazza vuole troncare la relazione con il giovane Ortega. Intanto Severo e Carmelo cercano di capire perchè il sottosegretario ce l’ha così tanto con gli abitanti di Puente Viejo, mentre Donna Francisca è molto irritata per la presenza di quest’ultimo a Puente Viejo.

Dopo aver incontraro Alvaro, Elsa torna a casa e riferisce a Isaac, che il medico le ha chiesto scusa, restituendole una parte dell’eredità che le ha sottratto. Intanto il sottosegretario decide di donare dei soldi agli abitanti di Puente Viejo, affinchè essi lascino per sempre le loro proprietà, mentre Maria decide che vuole sapere quale rapporto c’è tra Dori e Fernando, così chiede ai due come si sono conosciuti.