Il Segreto, anticipazioni puntata 30 gennaio: Maria ha paura di Dori

Un nuovo episodio della soap spagnola de Il Segreto, inventata dall’autrice Aurora Guerra, che da oltre quattro anni viene trasmesso nella fascia pomeridiana di Canale 5, è previsto per giovedì 30 gennaio 2020, dalle ore 16.35 fino alle ore 17.10 circa.

Le anticipazioni sulla trama di questa puntata ci rivelano che il tribunale rigetterà la richiesta di sospensione dei lavori di costruzione della diga da parte dei cittadini di Puente Viejo. Intanto Francisca si recherà a La Habana per vedere Maria, ma riceverà da questa un’accoglienza molto fredda.

Il Segreto: Severo e Carmelo vogliono scoprire perché Morales odia Puente Viejo

Gli abitanti di Puente Viejo hanno inviato alle autorità una richiesta formale per fermare la costruzione del bacino idrico, ordinato dall’incaricato del governo, Juan Garcia Morales. Il tribunale ha però respinto la richiesta dei paesani, e ha disposto la prosecuzione dei lavori. La situazione si fa dunque sempre più complicata. Non resta che sperare che non succeda nulla di grave.

Francisca si reca a La Habana, decisa a parlare con la sua figlioccia, però questa si mostra con lei molto fredda. In seguito, Maria dice a Francisca che va tutto bene, ma la Montenegro capisce che non le sta dicendo la verità. In effetti, la Castaneda è rimasta profondamente turbata da ciò che le è capitato con Dori Vilches, quando durante una seduta riabilitativa, l’infermiera è entrata come in trance ed ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse e senza senso, riguardanti un incendio e due bambini.

Una volta ripresasi, Dori ha chiesto a Maria di sorvolare sull’episodio, ma la giovane è rimasta comunque molto spaventata. Da allora, la Castaneda ha iniziato a guardare l’infermiera con sospetto. Altra cosa che la lascia perplessa, è lo strano rapporto che Dori ha con Fernando. Infine, Severo e Carmelo mettono al punto un piano per scoprire il vero motivo per cui Morales sembra avere qualcosa di personale contro Puente Viejo. Che i due amici ci abbiano visto giusto? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.