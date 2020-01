Il Segreto, trame spagnole: Marcela è incinta ma non sa chi è il padre

Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto, Marcela temerà di essere incinta. Una lieta notizia, se non fosse che la Del Molino ha avuto una storia con un altro uomo nel periodo in cui Matias era lontano da Puente Viejo. Tomas, questo il nome del nuovo amore di Marcela, sarà infatti uno dei protagonisti che animeranno la nuova stagione della telenovela iberica capolavoro di Aurora Guerra.

Stando alle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, Marcela preferirà non dire a nessuno di essere certa di essere rimasta incinta. L’unico al quale la giovane donna confiderà le sue paure sarà Mauricio Godoy, il nuovo sindaco di Puente Viejo. Mentre la Del Molino è persa nei suoi pensieri, non sapendo se il padre del bimbo che porta in grembo sia di Tomas o di Matias, quest’ultimo sarà continuamente fuori casa.

Il Castaneda infatti sarà impegnato nelle lotte operaie al fianco di Alicia. Matias non si accorgerà del malessere della moglie che, sola e trascurata, finirà per pensare ancora a Tomas.

Nel frattempo, come raccontano gli spoiler iberici, Francisca Montenegro farà il suo ritorno a Puente Viejo, lasciando i paesani senza parole. In paese infatti, era ormai certo il fatto che la Montenegro fosse morta e sepolta da tempo. Per proteggersi da Elulalia, Francisca dovrà però trovare un nascondiglio sicuro nel quale stare. Chi la aiuterà?

Infine, stando alle ultime anticipazioni spagnole, Raimundo riuscirà a trovare il nascondiglio precedente in cui si trovava la moglie, ovvero la dimora di Isabel e del marito. Una volta giunto sul luogo, l’Ullola verrà ricevuto dalla domestica, che gli dirà che Francisca non lo vuole ricevere. Raimundo capirà subito che la faccenda è molto più complicata del previsto e inzierà ad indagare in merito. Al paese intanto, la perfida Eulalia verrà a sapere che Francisca è tornata.