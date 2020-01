Il Segreto, anticipazioni 29 gennaio: Esther riceverà una misteriosa telefonata

Le anticipazioni de Il Segreto per la puntata di mercoledì 29 gennaio ci rivelano che Carmelo offrirà la sua amicizia incondizionata a Fernando. La cosa stranirà tutti gli abitanti di Puente Viejo per i trascorsi tra i due. Soprattutto, rimarrà stupito, Severo, l’amico di tutta una vita di Carmelo.

A cosa mirerà l’uomo? Dietro il suo atteggiamento ci sarà per caso un piano per smascherare la reale personalità del Mesia? Severo inizierà a porsi molti quesiti ed interrogherà l’amico in proposito.

Il Segreto, anticipazioni 29 gennaio: Carmelo diventa un grande amico del Mesia

Le anticipazioni de Il Segreto per la puntata di mercoledì 29 gennaio ci rivelano che il Leal e il Mesai diverranno grandi amici. Severo rimarrà molto insospettato dall’atteggiamento di Carmelo, il suo migliore amico da tutta la vita. Severo si rivolgerà a al sindaco per chiedere spiegazioni del suo atteggiamento. Il Leal ammetterà che dopo la morte della sua amata Adela ha provato molto odio. Ora, egli vuole smetterà di serbare rancore e, quindi, cercherà di miglioraretutti i rapporti con chi conosce.

Il sindaco mentirà al suo amico al fine di non metterlo in pericolo. L’uomo, in realtà, ha un piano ben preciso. La Montenegro proverà a salvare Puente Viejo dall’inondazione, ma rimarrà sconfitta nel suo tentativo di salvare il paese. Francisca con l’aiuto di Mauricio proverà in tutti i modi di evitare il disastro imminente a Pontevico a causa della diga Esther riceverà una misteriosa telefonata che la lascerà molto scossa.. Chi ha chiamato la donna? Cosa avrà scoperto? Don Berengario, il padre della ragazza, spera che nessuno in paese sappia che la giovane è sua figlia.

Dolores la pettegola del paese capterà qualcosa e la situazione potrebbe rischiare di precipitare. Esther è figlia del religioso e di una donna di nome Marina, che l’uomo ha amato da giovane. Da poco tempo la ragazza è arrivata nel quartiere e l’uomo teme che tutti possano scopre la verità sulle sue origini e, conseguentemente, di perdere la faccia davanti a tutti i suoi fedeli.