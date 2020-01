Il Segreto, anticipazioni 28 gennaio: i dubbi di Maria su Dori

“Il Segreto” vi aspetta con un nuovo imperdibile appuntamento martedì 28 gennaio 2020 alle 16,30 circa su Canale 5, tra nuovi colpi di scena ed eventi inaspettati, tra i tanti anche la caotica situazione che sta vivendo Puente Viejo a causa della temutissima inondazione, causata dalla vicina diga, che potrebbe spazzar via la cittadina.

Raimundo sarà protagonista di uno scontro epico con Morales pur di salvare il paesino ed i suoi abitanti, mentre la Castaneda continuerà ad avere dei problemi con l’arcigna infermiera Dori. Le anticipazioni del prossimo appuntamento della soap spagnola rivelano inoltre che ci sarà un duro faccia a faccia tra Carmelo e Severo.

Il piano di Carmelo

L’episodio avvenuto qualche giorno prima durante la riabilitazione, ha messo in guardia la Castaneda, che ora guarda alla sua infermiera con occhi diversi. Maria capisce che Dori ha uno strano legame con Fernando, ecco perché la protagonista de “Il Segreto” decide di approfondire la questione e indagare sulla misteriosa Vilches.

Per prima cosa Maria cerca di appurare la verità su come Fernando e Dori si siano conosciuti; un punto di partenza che potrebbe fugare i dubbi della Castaneda, quindi rassicurarla circa la buona fede dell’infermiera. Nel frattempo Raimundo, nonostante tutto l’impegno messo e gli sforzi fatti per evitare l’inondazione di Puente Viejo, gioca un’ultima chance, cioè quella di convincere Morales.

Durante l’incontro tra i due, Morales dimostra tutta la sua arroganza, approcciando Raimundo con modi sprezzanti. L’indennizzo offerto all’Ulloa per la sua proprietà è una vera miseria, se non addirittura un affronto, così Raimundo convincerà anche il nipote a non accettare l’offerta di acquisto della locanda.

Anche Dolores si rifiuterà di lasciare il suo negozio. Nel frattempo la vicinanza tra Carmelo e Fernando insospettisce Severo, che rimane profondamente sconvolto dopo aver ascoltato una telefonata tra Santacruz ed il marito della Castaneda. In realtà Carmelo ha un piano ben preciso e per raggiungere il suo obiettivo farà leva anche sulla rinnovata amicizia con il Mesia.