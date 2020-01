Il Segreto, anticipazioni puntata 27 gennaio: Francisca vuole impedire l’inaugurazione della diga

Una nuova puntata de Il Segreto, la soap spagnola ideata dalla mente dell’autrice Aurora Guerra, che da più di 4 anni occupa il palinsesto pomeridiano di Canale 5, è prevista per lunedì 27 gennaio 2020 a partire dalle ore 16.40 circa alle ore 17.10.

Le anticipazioni sulla trama di questo episodio ci rivelano che Francisca si recherà alla Puebla accompagnata da Mauricio per cercare di fermare l’inaugurazione della diga. Intanto Prudencio e Lola risolveranno finalmente le loro beghe sentimentali.

Anticipazioni Il Segreto: tra Lola e Prudencio tutto è tornato come prima

Mauricio e Francisca si recano nella vicina città di La Puebla. La Montenegro ha in mente infatti un piano ben preciso: vuole impedire l’entrata in funzione della diga, ordinata dal sottosegretario del governo Garcia Morales ed impedire così che Puente Viejo finisca sommersa dalle acque. Nel frattempo, Carmelo e Severo sono sempre più convinti che Morales stia agendo per un proprio interesse.

Prudencio ormai conosce tutta la verità su Lola: ella infatti si è trovata costretta ad uccidere il padre, dopo aver scoperto che questo aveva abusato di sua sorella Ana. Dopo aver chiarito tutto con l’amata, l’Ortega ha deciso finalmente di perdonare Lola, per essersi prestata in passato ai subdoli piani della Montenegro ed insieme si sono dati finalmente un’altra possibilità. Ritrovata l’armonia di un tempo, Lola e Prudencio decidono di dedicarsi ora a trovare anche loro una soluzione all’angoscioso problema della diga.

Nonostante il parere contrario di suo marito Isaac, Elsa decide intanto di incontrare Alvaro. I due si accingono dunque a partire per Madrid con l’intenzione di scoprire, il motivo per cui il medico sia tornato a farsi vivo e perché desideri tanto rivedere Elsa. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui. Vi ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40, mentre la domenica alle 16.50 circa.