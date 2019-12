Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Raimundo vuole ritrovare sua moglie Francisca Montenegro

Nuove anticipazioni di puntate inedite arrivano dalla Spagna della telenovela “Il Segreto”. La soap opera può essere seguita su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,10. Leggiamo cosa ci rivelano gli spoiler spagnoli. La marchesa è arrabbiata con suo figlio Adolfo per non averle detto di amare Rosa, ma lei lo accetta, anche se detesta don Ignacio, il padre della ragazza. Tomas dichiara a Marcela quanto le manca e lei confessa che, con suo marito, hanno sempre discussioni. Gli ha anche trovato una pistola nella valigia, e teme una tragedia se saranno scoperti. La marchesa chiude un affare e acquista del terreno per Francisca Montenegro. Adolfo racconta a suo fratello Tomas, che sua madre ha scoperto la relazione con Rosa, e che è sorpreso perché gli ha concesso il permesso di corteggiarla. In seguito, Tomas informa suo fratello che sua madre compra terreno invece di investire nella sicurezza della miniera.

Matias cerca di frenare Alicia, vuole spiegarle che tra di loro c’è una relazione impossibile, ma poi finiscono per baciarsi appassionatamente. Mauricio Godoy, che adesso è sindaco di Puente Viejo, si presenta a La Casona e invita Manuela a pranzo, ma la governante, con molto coraggio, gli fa capire che non lo ama e non può esserci nulla tra di loro. Antonita informa che Raimundo Ulloa è tornato per Francisca e la marchesa, molto turbata, esige che Francisca non lo scopra in nessun caso. Raimundo, poi, abbraccia Matias e racconta loro che sta cercando sua moglie ovunque. Più tardi, Mauricio e Marcela parlano tra loro e concordano su quanto sia strana la scomparsa di Francisca. Dolores informa Marcela che in città gira la voce che Matias ha una relazione con Alicia.

Marta, la sorella di Rosa, s’incontra con Adolfo, e quando stanno per baciarsi, si tira indietro, nonostante l’insistenza del giovane, sente che sta tradendo sua sorella. Nel frattempo, il revisore dei conti di don Ignacio, avviso quest’ultimo che deve tornare a Bilbao per gestire una società d’affari. Un giornalista, invece, sta indagando su don Ignacio, perché lo ritiene un assassino. Marcela, vuole affrontare suo marito Matias, vuole sapere da lui la verità, su quel che si dice a Puente Viejo, sulla relazione tra lui e Alicia.

Alla Casona, Francisca Montenegro ordina ad Antonita di portare i suoi fiori preferiti da un campo dove andava con suo marito. Antonita raccoglie fiori per Francisca e s’imbatte in Raimundo, ma la cameriera se ne va non appena l’uomo le chiede se conosce sua moglie. Ignacio vuole informare le sue figlie. per quanto riguarda la partenza da Puente Viejo per Bilbao. Encarnacion, la cameriera di don Ignacio, sorprende Carolina che cerca di scappare con uno zaino pieno di varietà alimentari e scopre che, tra lei e Pablo, c’è amore. Ignacio racconta alle figlie del ritorno a Bilbao e la reazione delle sue figlie lo sconcerta, nessuna vuole tornare.

Intanto, Matias cerca di spiegarsi e assicura a Marcela che il suo rapporto con Alicia è assolutamente rivoluzionario. Marcela dice a Tomas che Matias la inganna e quando cerca di consolarla, le suggerisce di andarsene. Francisca riceve gli atti dalle fattorie acquistate e nota che la cifra è inferiore a quella consegnata ma Isabel spiega che si tratta di un’astuzia per pagare meno tasse. Adolfo ha un appuntamento con Marta, ma la ragazza non si presenta. Raimundo Ulloa decide di continuare a cercare sua moglie, ma prima saluta Mauricio e rivela, con un po’ di modestia, la sensazione che Francisca sia vicino e gli sta indicando la via per trovarla.