Il Segreto, anticipazioni puntata 20 gennaio: Carmelo vuole impedire a Morales di distruggere Puente Viejo

Un altro appuntamento con la soap spagnola de Il Segreto, creata dalla mente dell’autrice Aurora Guerra, che da oltre 4 anni viene trasmesso sulla rete Mediaset di Canale 5, è previsto per lunedì 20 gennaio 2020, nella fascia oraria che va dalle ore 16.35 fino alle 17.10 circa. Le anticipazioni sulla trama di questa puntata ci rivelano che il problema della diga è ancora rovente: molti temono di perdere tutto e si preparano a lasciare le loro case. C’è però chi non ancora perso le speranze e pensa che si possa fare ancora qualcosa per salvare Puente Viejo.

Il baino idrico che il governo ha intenzione di costruire, terrorizza i cittadini di Puente Viejo. In paese è già arrivato il sottosegretario governativo, Juan Garcia Morales che ha avvisato tutti che molto presto Puente Viejo finirà sommersa dall’acqua per fare posto ad un’importante opera d’irrigazione, ed ha quindi esortato gli abitanti ad abbandonare al più presto le loro case.

Anticipazioni Il Segreto: Puente Viejo finirà sommersa dall’acqua?

Nonostante la maggior parte dei paesani si sia lasciata prendere dallo sconforto, Carmelo non intende darsi per vinto e pensa ad un modo per fermare il progetto. Raimundo propone a Francisca di recarsi a La Havana per chiarire la situazione con Maria, ma al pari del sindaco, preferisce occuparsi della lotta contro Morales. Il sindaco ha poi un confronto molto accesso con l’incaricato del governo.

Fernando vorrebbe ridurre le ore in cui Maria è impegnata nella riabilitazione con l’infermiera Dori Vilches, ma la Castaneda si rifiuta, dicendo di voler proseguire nonostante i dolori.

Francisca ha molti dubbi sul piano che Raimundo ha in mente per fermare Morales, mentre Carmelo e Severo credono che quest’ultimo stia agendo per il proprio tornaconto personale. Che sia veramente così? Riusciranno Severo, Carmelo Francisca e Raimiundo a fermare l’imminente distruzione di Puente Viejo e a smascherare le perfide trame di Fernando? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.