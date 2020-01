Il Segreto, anticipazioni del 24 gennaio: Raimundo si batte per salvare Puente Viejo

Le anticipazioni della puntata di venerdì 24 gennaio 2020 della soap opera di successo “Il Segreto” – in onda alle 16,37 circa su Canale 5, subito dopo le fasce quotidiane dedicate al “Grande Fratello Vip” e ad “Amici” – rivelano che Raimundo farà di tutto per salvare il paese dalla distruzione, mettendo perino a rischio la sua stessa vita.

Puente Viejo è a rischio distruzione a causa della vicina diga. Il paese che è stato per anni teatro della narrazione di Aurora Guerra rischia di essere spazzato via e cancellato dalle carte geografica e con esso rischiano quindi la vita anche i protagonisti della telenovelas che da anni appassiona il pubblico televisivo italiano.

Raimundo rischia la vita per salvare Puente Viejo

La situazione di Maria appare davvero molto preoccupante, tanto da mettere in allarme – come sappiamo – anche il dottor Zabaleta. La donna, nonostante le precarie condizioni di salute, non demorderà nel suo programma di riabilitazione, che però la sottopone a degli sforzi esagerati, compromettendo così il delicato quadro generale della sua salute.

Nel frattempo nonostante Onesimo e Brunilda abbiano deciso di frequentarsi lontano dagli occhi indiscreti degli abitanti di Puente Viejo, qualcuno attenziona i due, che assumono giorno dopo giorno degli atteggiamenti a dir poco sospetti. La dark lady mette in campo tutte le sue conoscenze altolocate ed inluenti per evitare che si prosegua con il progetto di costruzione della diga.

Francisca, come tutto il resto degli abitanti del paese, è pienamente consapevole del fatto che la costruzione della diga rappresenterà una minaccia senza precedenti per le loro vite. Ad aiutare Francisca ci sarà anche Raimundo che metterà perfino a repentaglio la sua vita per la salvezza della cittadina.

Il dottor Zabaleta ritiene che gli sforzi fisici di Maria la condurranno presto ad un collasso. Ma la donna intende ritornare presto a camminare come una volta, quindi non vuole abbandonare il programma riabilitativo. Nel frattempo Alvaro chiederà un incontro alla Laguna. Cosa vorrà stavolta?